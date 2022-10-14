孫女重現奶奶年輕造型作71歲生日禮物　二人神韻像極同一個人

家人是一輩子的緣份、一生的羈絆。外國一名孫女 Lakyn Bowman 自小與奶奶感情深厚。在奶奶71歲生日那天，Lakyn 將自己打扮成奶奶年輕時的模樣再拍下照片，作為生日驚喜禮物送給奶奶。照片中的兩人長得像「餅印」一樣，可見基因的強大。奶奶看到照片後更開懷大笑。



Lakyn 在 TikTok 寫道：「我最近看到了我奶奶在我這個年紀時的照片，我們看起來很像！」（IG @lakynthrifts）

26歲 Lakyn Bowman 早陣子意外翻到奶奶年輕時的照片，驚覺自己與奶奶年輕時長得非常相像，於是靈機一觸模仿年輕版的奶奶。她花了數個星期在家裡和舊貨店收集了與相片中奶奶當年穿著相似的衣服，將頭髮燙捲，令長度縮短至肩膀，還原奶奶當年的懷舊髮型，再塗上藍色眼影和桃紅色胭脂，戴上金絲眼鏡，展現燦爛笑容，拍成對比照。

二人相似的程度驚艷了所有看過對比照片的人，奶奶年輕時的神韻、氣質、輪廓，甚至笑容都被神還原得淋漓盡致。 奶奶簡直就像「返老還童」，坐了時光機回到過去年輕時一樣。

Lakyn模仿年輕版的奶奶。（IG @lakynthrifts）

生日當天，Lakyn拿出照片給奶奶觀看，奶奶開心幸福的表情寫在臉上，展露無遺。在這個年代與長輩仍維持親密關係的年輕人越來越少見，而Lakyn卻花上很多心思，只為逗奶奶開心，相信已經是奶奶最喜歡又感動的禮物了。

Lakyn自己也相當滿意自己的禮物，認為沒有什麼能超越了，因為「它不僅僅是我自己的照片，還有因為我長得像她，這些照片讓奶奶感​​覺自己被看見了。她很愛她的孫子，能夠在她深愛的人身上看到自己。」因為奶奶總是把別人放在第一位，並確保孫子們都得到照顧，因此作為孫女的Lakyn也想為她做一些特別的事情。

生日當天，Lakyn拿出照片給奶奶觀看，奶奶開心幸福的表情寫在臉上。（IG @lakynthrifts）

Lakyn更分享了一些修圖技巧。首先需留意照片的構圖，身體哪一部分被剪掉了，還有對方的微表情。圖片質感方面，可加入「顆粒」，並以不同色調進行調整。亦可使用手機應用程式 Dazz Cam 拍攝照片，重現的相片其他細節，例如背景、鮮花、化妝、耳環等，營造復古的感覺。她還在 TikTok 上載了後製過程，非常貼心。最後 Lakyn 補充，網友的愛和支持也讓她感到非常特別和重要，寫道：

我簡直不敢相信，謝謝大家的甜言蜜語，我和奶奶感激不盡！ Lakyn Bowman

▼▼▼【按圖看】Lakyn Bowman裝扮成奶奶時的模樣▼▼▼