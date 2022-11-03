分手後想挽回？12星座箍煲攻略　白羊要由朋友做起、巨蟹要夠細心

天下無不散之筵席，談感情免不了分手，但若不希望如此相愛的2人，就此成為2條平行線，以下分享挽回12星座的最佳解方。



不論是走在分手邊緣的情侶，又或者是已經分手的戀人，都來看看吧！

挽回12星座的最佳攻略，用對方法，事半功倍！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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土象星座（金牛、處女、山羊）→忌無理取鬧，解決問題核心

務實的土象星座，要進入一段感情並不容易，若是談起了戀愛，更是邁著長遠的方向經營，若是走到分手，撇開尚未成熟的渣男、渣女分手慣用藉口「膩了」，以及情緒上頭的氣話不說，土象星座會動分手念頭，肯定是想了很久且彼此存在著難以消除的問題許久。

土象星座向來是較為自私且理性的星座，一旦關係陷入負面能量，與其無理取鬧讓情緒更失控，不如默默從問題的核心著手，讓他們看見改變的機會，畢竟土象星座多半是很念舊情的。

火象星座（白羊、獅子、人馬）→以朋友之姿保持聯繫

想要挽回火象星座，最簡單粗暴的方式，就是脫離負面情緒，對方想分手，你要分得比他更乾脆，千萬不要醜態百出。火象星座向來能與前任當朋友，以朋友之姿關心對方、保持聯繫，並且讓火象星座找回熟悉感，能讓復合機率大大增加。

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風象星座（雙子、天秤、水瓶）→找回熱戀時的甜蜜

總是在追求平衡的風象星座，鮮少主動提分手，風象星座就算內心有了分手念頭，也會以明明有事，卻裝沒事的冷漠態度逼對方提分手，因為，風象星座最怕當壞人！

不過，風象星座是十分容易陷入習慣與依賴的星座，因此，若是想挽回風象星座，時機點很重要！第一是不要在分手後太久才挽回，最好保持聯繫、早晚關心，給予風象星座當初熱戀時的體貼，因為風象星座剛分手時，是非常容易糾結、反悔想復合的，不過，一旦過了那股衝動，風象星座又能很快走入下一段新戀情！不過，當風象星座離開新戀情後，不論什麼原因，若身為前任的你，能給予風象星座當初的美好，那麼，多年後復合並非異想天開。

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水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）→無微不至的貼心

水象星座是對於感情最有浪漫憧憬的星座，走到了分手，那肯定是水象星座積了太多的委屈～想要挽回水象星座，其實是相對容易的，給予對方無微不至的貼心，並且讓水象星座看見你的不捨與後悔，因為水象星座一旦陷入愛情，就會愛得很深很深，分手後也難以抽離情感，就連天蠍座也是如此，外冷內熱！

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