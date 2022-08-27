心理測驗｜憑直覺選出3種顏色　測出你實際上和潛意識的戀愛性格

顏色一直以來都是能表現一個人的象徵，喜歡穿什麼顏色、偏好使用什麼顏色，顏色無形之中都透露出了你這個人的性格。



近期，韓網上爆紅了一項「顏色心理測驗」，憑直覺根據選項選出 3 個顏色，一起透過顏色來解析出你最真實的戀愛性格吧！

快來測出你的表面給人感覺和真實潛意識裏的戀愛性格吧～（點擊放大玩心測）▼▼▼

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測驗開始：

請憑直覺選出第一眼看見的 3 個顏色。

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第一個顏色：「想展現在他人面前的形象」

第二個顏色：「無意識中你真實的形象」

第三個顏色：「絕不能妥協的戀愛條件」

白色：完美、正義

平時待人處事是屬於富有正義感的類型，總是以正直的態度去面對、解決生活上發生的問題，且容易獲得身邊朋友的尊重。雖然偶爾會展現利益取向，但整體評價依然是個正義的人。在戀愛關係中，偏好挑選富有正義感、形象完美的對象。

紅色：自信、強烈的信念

對於每件事有很強的自信以及自我主張，同時對於新事物也有強烈的好奇心。擁有很清楚的自我信念，且知道自己想要什麼。在戀愛關係中很有自己的想法，屬於領導整段關係的角色，會選擇具沉穩冷靜、帶有坦率特質的對象。

橙色：品味、社交的代表色

擁有開朗但細膩敏感的性格，能注意到身邊朋友的情緒，讓他人待在你身邊都能感到輕鬆自在，同時也是個擅長社交、喜愛受到關注的類型，和周遭的朋友都能維持良好的社交關係。在戀愛關係中會選擇與自己相似，且人緣好、能帶動氣氛的人。

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黃色：自由、好奇心

在做任何事情時，都會先考慮到是否有足夠自由，討厭受到拘束與規定的限制。因為無拘無束的性格，讓你富有創造力，常常會想出許多有趣的計劃或想法，且具有強烈的好奇心，也勇於挑戰。在戀愛關係中也會對富有好奇心的人產生興趣。

綠色：和平、協調的代表色

你嚮往和平、平靜，就算遇到吃虧的事情，也會優先考慮整體狀況，而選擇悶不吭聲的讓步。對於他人的請求也很少拒絕，能幫上的就會盡力去協助，但也因為如此偶爾會吃一些虧。在戀愛關係中很懂得退讓、配合，也會選擇同樣善解人意，待人處事溫和的對象。

天藍色：靈感與寬容的代表色

你很重視周遭的認可，不論在事業或是外在都很希望得到肯定，對於生活有自己的品味及標準，喜歡新奇特別的東西，無法接受太醜、太土、不和諧的東西，在外貌打扮上特別用心，工作能力強也充滿好勝心。在感情關係中會被「懂得發現你的優點並給予讚美」的對象吸引。

深藍色：冷靜、沉著

比起感性的流露，你常常展現出自己冷靜理性的一面，不帶有太多浮動的情緒。在外人看來你也相對可靠，給人一種看待事物總是清晰客觀的感覺。對於戀愛態度相對於花言巧語的情話或浪漫狗血的戀愛，你更喜歡聰明有邏輯，跟你一樣理性、有條有理的人。

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粉色：親切、浪漫

在外對他人很溫暖、包容力很強，總是帶給身邊的人溫暖與快樂正向的情緒。喜歡付出、很會照顧他人。在愛情關係中也希望遇到同樣願意付出的人，喜歡互相撒嬌互相依靠的愛情，「眼中只有我一人，像我愛他一樣愛我這麼多」是戀愛理想型的首要條件。

紫色：獨特

性格獨特的你，對於「美」有一套自己的標準，審美觀強烈且帶有個人主義色彩，擁有強烈的美感，並且會透過許多方式表達出自己的個性想法，對於品味差、不懂美感、質感的人會默默疏離，因此可能會有一種距離感。在戀愛關係中會特別喜歡有同樣有個人魅力、神秘且帶給你創造力想法的對象所吸引。

黑色：主觀

個人自我意識強烈，當你展現出自己的強項獲得成就感時，心情會非常好。對事情很有自己的看法，不太容易被他人所控制，討厭被規劃、命令，很難與他人妥協，也不會想特別作出讓步。在戀愛關係中會選擇能夠包容你、尊重你的個人想法且給你足夠空間，不會想控制你的對象。

Dappei 結語：

小編覺得很準耶！確實社交人格、主觀人格以及戀愛人格真的是完全不同樣子（笑），你們覺得準嗎！



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