兩性關係｜都在一起了，還像陌生人？6攻略衝破尷尬期成為真戀人

感情需要雙方共同付出心力經營,但其中的平衡點與訣竅常令人摸不著頭緒,尤其愛情長跑更是困難。



當我們喜歡上一個人時,總是對可能到來的愛情充滿期待和興奮。然而,在一段新戀情真正開始的階段,取代激動和興奮的,往往是揮之不去的——尷尬。那麼,這種尷尬的感覺,在戀愛關係裡意味著什麼呢?究竟是不合適,還是戀愛的必經之路呢?有沒有什麼辦法可以克服這種尷尬,和伴侶進入戀愛的舒適區呢?

6個擺脫戀愛尷尬期的超強攻略,快來邁進甜甜的戀愛模式吧!(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 20

確定關係後感到不自在?你們可能進入了「戀愛尷尬期」

在關係發展中,很多「第一次」會讓兩人感到尷尬:第一說「我愛你」,第一次素顏,第一次睡覺,第一次放屁......當體驗到尷尬感時,人們會明顯的感覺到不適、覺得自己笨拙,通常也會有臉紅、出汗、坐立難安、結巴等生理與行為上的反應(Stolorow, 2013)。這種戀愛剛開始時高度緊繃的狀態,讓人感到無法完全放鬆。

因此,戀愛尷尬期,最容易出現在戀愛的早期階段,剛表白和確立關係的時候。這種情況在戀愛經驗比較少,以及在之前的戀愛中有過糟糕經歷的人身上尤其常見。那麼,為什麼剛在一起的情侶很容易感到尷尬呢? 答案很簡單:你們還不熟!!! 由於相處時間還不夠長,大多數情侶對彼此的愛好、價值觀等各個方面都還不太熟悉,卻因為已經有了「男/女朋友」的身份而需要在一起做甜甜的、羞羞的事情,這讓很多人在一時間會感受到身份角色轉換上的不適應——

「不清楚彼此的喜好,有什麼共同話題……」「不知道他不喜歡什麼,聊天很緊張,怕踩雷……」「約會要去哪?做什麼?聊什麼內容?」 在這個階段,雙方的信任和親密感還沒有完全建立,戀愛關係也不太穩定,又很想要給對方留下好印象,於是,很多人會擔心自己在對方心中「人設崩塌」。然而,尷尬情緒正是來源於擔心「自己被評估」(evaluation of the self)或「自己被暴露」(exposure of the self)。

越是擔心對方會對自己有消極評價,我們便會在關係的互動中表現得越矜持而不真實,雙方感受到的尷尬,也會在互相傳染中變得越來越強烈(Sabini et al., 2000)。如果你正在經歷戀愛尷尬期,別擔心,這並不意味著一段不健康的關係,因為——

同埸加映:心儀對象已讀不回,代表他對你冇意思?揭露12星座男的真實心底話(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 33

「戀愛尷尬期」可能不太舒服但卻是正常、甚至有好處的

戀愛尷尬期出現時,伴侶們的第一感受往往是不知所措,很不舒服。的確,一段健康的關係本應該讓人感到舒適,充滿愛和尊重。但我們也需要知道,這不是一蹴而就的,任何關係的發展都需要時間。所以「尷尬」可能是關係發展的一個正常階段,大可不必一感到尷尬和不安就開始質疑感情。

戀愛一開始會很尷尬,是因為你的大腦處於高度警惕狀態,它的工作是確定你是否真的需要冒險愛上這個人。 Dawn Maslar

研究愛情的生物學家 Dawn Maslar 解釋道,「一旦你真的墜入愛河,部分大腦就會停止活動,尷尬也就消失了。但在這之前,你會感到非常不舒服。」 不僅如此,尷尬,還被認為是一種重要的、具有自我防禦意義的超級情感(super affect)(Ablon et al., 2013)——當我們內心體驗到其它一些更令自己感到恐懼的情緒時,如低自尊感、羞恥和內疚,尷尬會作為一種防禦性的替代情緒出現。

尤其是對迴避型依戀的人來說,在戀愛開始時很容易感到自卑、害羞和恐懼,他們會用尷尬代替這些更負面的情緒。總之,每個人會對戀愛的開始有著不同的「尷尬敏感度」。這和過往的戀愛經歷,以及兒時的成長環境有關。家庭中缺乏情感表達的孩子,可能在情感交流和表達時更容易感到尷尬。雖然尷尬的戀愛確實讓人不太自然,但它或許對關係的發展是有好處的。

佛洛伊德在《夢的解析》(1900)中提出:「尷尬發生的那一刻,其實代表人們在那時刻,有著自我暴露的願望和衝動,而尷尬是對這種願望和衝動的壓抑和防禦。」

也就是說,當在戀愛關係中感到尷尬時,我們的內心其實是極度想要向戀人「展示」和「希望被戀人更進一步了解」的,只不過在這個階段,彼此的信任和安全感還沒有完全建立起來,我們把尷尬作為一種自我防禦方法,來壓抑內心連接和被看見的渴望。所以說,感到尷尬不一定是消極的,它甚至是拉近關係的機會。正如心理治療師 Laura Dabney 所言:「這些尷尬的時刻實際上有助於我們的關係發展,它促使我們更多地了解彼此和我們的關係。」

如何才能突破尷尬期,進入更舒適的戀愛模式呢?快來查收這 6 個實用訣竅吧!

Tip 1:和伴侶坦誠你的尷尬

走出尷尬最好的辦法,就是用談論尷尬打敗尷尬,坦誠的溝通永遠是關鍵。當你感受到尷尬時,不必忽略這些時刻,不妨試試直接告訴他!說不定他也有同樣尷尬的感覺,這不正是一個很好的共同話題嗎?如果你的伴侶做了讓你難過或傷害你感情的事情,開誠佈公地告訴他你的感受,即使這些感受可能是不舒適的,這能幫助你們更好地了解對方。

第一次處理衝突可能會讓人不舒服,但保持冷靜和尊重,試著一起想出共同的解決方案,共度難關,這能讓你們的關係變得更加親密。

Tip 2:不要試圖通過偽裝和掩飾來避免尷尬

在戀愛開始的階段,人們很容易因為緊張,假裝自己成另外一種樣子,甚至給自己打造一個看起來比實際的自己更優秀的「人設」。然而,偽裝和掩飾常常會弄巧成拙,讓自己更加尷尬。我們都會希望伴侶能夠喜歡自己,但要做到這一點,最好的方法就是做真實的你自己,放鬆、敞開心扉說出你生活中的激情、興趣和愛好。

如果你樂於做自己,你的伴侶也會感到更自在。不妨試試和他彼此分享自己獨特的怪癖或者小秘密吧!在這樣一個你來我往的自我暴露的過程中,雙方的好感和理解會不斷增強,自然也就能不再尷尬了。

同埸加映:脫單|這5類人條件不差卻交不到伴侶 不要把愛你變成太難的任務(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 11

Tip 3:在交往時,通過身體的語言緩解氣氛

當你在新的戀愛關係中,感到非常緊張時,不必強迫自己找話題,你只需要保持微笑就好。微笑是有感染力的,可以讓你看起來更有吸引力和親和力,也能夠讓你從緊張中冷靜下來。不僅是微笑,像擁抱和牽手這樣的肢體語言也可以讓你們更親密。

牛津大學的心理學研究發現,身體接觸是在一段關係中建立信任和聯繫的重要組成部分。在約會時擁抱他,親吻他的臉頰,甚至只是深情地碰一下他的肩膀,會幫助你很快擺脫尷尬。不過,如果你需要一段時間才能和伴侶有身體接觸,也是完全沒問題的。親近新伴侶的方法有很多,你只需要做讓你感覺OK的事。

Tip 4:在伴侶面前允許自己的脆弱和不完美

要度過尷尬的階段,你需要允許自己在他面前變得脆弱。我們通常不會輕易向他人展露脆弱,因為表達脆弱給了對方傷害自己的權利和機會,但也是在告訴對方「我相信你不會傷害我」和「我愛你」。

向你的伴侶傾訴你糟糕的一天,告訴他們你生活中的經歷。說說你過去的感情、你的童年,以及你過去的困難時光,冒這個險感覺像是信仰的一次大飛躍,但是對伴侶坦誠你的脆弱和不完美,是走出尷尬、日益親密非常重要的一步。當你在他面前表現出脆弱,卻得不到深情的回應時,你會很受傷。試著不要為此而沮喪。要嘛是他們還沒有準備好把關係發展到那個階段,要嘛是你們倆在尋找不同的東西。要知道,分享自己的脆弱是一件勇敢的事情,它顯示的是你愛和連接的能力。

同埸加映:兩性關係|如何判斷善意的謊言?選擇向伴侶坦誠或說謊的2大原則(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 11

Tip 5:合理運用戀愛關係外的人和事物分散注意力

在一段親密關係剛剛開始的時候,很多人會在對方身上投入過多的時間和精力。然而,戀愛不是生活的全部,分散注意力可以避免給你們的關係施加太多壓力。如果你想讓你們的關係走出尷尬的階段,那就確保你有自己的生活,在自我和關係中找到平衡。不要為了迎合你的伴侶而改變你的興趣愛好,也沒有必要為了和他共同所有時光而取消自己的計劃。

在戀愛關係之外,去做你喜歡做的、有意義的事情,比如好好工作、做和自己愛好相關的事情、去旅行、和你的朋友和家人一起享受生活。兩個獨立而有趣的靈魂才能更好地同行,在更舒服自在的關係中,帶領彼此去往更加精彩的世界。

Tip 6:在戀愛關係中發展「友誼之愛」

在任何關係中,最重要的一個方面就是友誼。最好的情侶也是朋友,所以如果你和他在約會前還不是朋友,那就和他建立友誼。當你們剛開始相處時,你會很容易在他身邊表現得和在朋友身邊不一樣。然而,向他展示你朋友看到的你更真實、有個性的那一面,會幫助你在他身邊更快地感到更放鬆。

我們不必期望雙方在一開始的戀愛關係中,就能立刻舒服地、毫無保留地去愛,但要去相信,在兩人共同的努力下,戀愛尷尬期自然地就會隨著時間的推移過去啦!

希望今天的文章能夠幫助到迷茫的你~

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】