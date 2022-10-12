兩性關係｜都在一起了，還像陌生人？6攻略衝破尷尬期成為真戀人

感情需要雙方共同付出心力經營，但其中的平衡點與訣竅常令人摸不著頭緒，尤其愛情長跑更是困難。



當我們喜歡上一個人時，總是對可能到來的愛情充滿期待和興奮。然而，在一段新戀情真正開始的階段，取代激動和興奮的，往往是揮之不去的——尷尬。那麼，這種尷尬的感覺，在戀愛關係裡意味著什麼呢？究竟是不合適，還是戀愛的必經之路呢？有沒有什麼辦法可以克服這種尷尬，和伴侶進入戀愛的舒適區呢？

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確定關係後感到不自在？你們可能進入了「戀愛尷尬期」

在關係發展中，很多「第一次」會讓兩人感到尷尬：第一說「我愛你」，第一次素顏，第一次睡覺，第一次放屁......當體驗到尷尬感時，人們會明顯的感覺到不適、覺得自己笨拙，通常也會有臉紅、出汗、坐立難安、結巴等生理與行為上的反應（Stolorow, 2013）。這種戀愛剛開始時高度緊繃的狀態，讓人感到無法完全放鬆。

因此，戀愛尷尬期，最容易出現在戀愛的早期階段，剛表白和確立關係的時候。這種情況在戀愛經驗比較少，以及在之前的戀愛中有過糟糕經歷的人身上尤其常見。那麼，為什麼剛在一起的情侶很容易感到尷尬呢？ 答案很簡單：你們還不熟！！！ 由於相處時間還不夠長，大多數情侶對彼此的愛好、價值觀等各個方面都還不太熟悉，卻因為已經有了「男/女朋友」的身份而需要在一起做甜甜的、羞羞的事情，這讓很多人在一時間會感受到身份角色轉換上的不適應——

「不清楚彼此的喜好，有什麼共同話題……」「不知道他不喜歡什麼，聊天很緊張，怕踩雷……」「約會要去哪？做什麼？聊什麼內容？」 在這個階段，雙方的信任和親密感還沒有完全建立，戀愛關係也不太穩定，又很想要給對方留下好印象，於是，很多人會擔心自己在對方心中「人設崩塌」。然而，尷尬情緒正是來源於擔心「自己被評估」（evaluation of the self）或「自己被暴露」（exposure of the self）。

越是擔心對方會對自己有消極評價，我們便會在關係的互動中表現得越矜持而不真實，雙方感受到的尷尬，也會在互相傳染中變得越來越強烈（Sabini et al., 2000）。如果你正在經歷戀愛尷尬期，別擔心，這並不意味著一段不健康的關係，因為——

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「戀愛尷尬期」可能不太舒服但卻是正常、甚至有好處的

戀愛尷尬期出現時，伴侶們的第一感受往往是不知所措，很不舒服。的確，一段健康的關係本應該讓人感到舒適，充滿愛和尊重。但我們也需要知道，這不是一蹴而就的，任何關係的發展都需要時間。所以「尷尬」可能是關係發展的一個正常階段，大可不必一感到尷尬和不安就開始質疑感情。

戀愛一開始會很尷尬，是因為你的大腦處於高度警惕狀態，它的工作是確定你是否真的需要冒險愛上這個人。 Dawn Maslar

研究愛情的生物學家 Dawn Maslar 解釋道，「一旦你真的墜入愛河，部分大腦就會停止活動，尷尬也就消失了。但在這之前，你會感到非常不舒服。」 不僅如此，尷尬，還被認為是一種重要的、具有自我防禦意義的超級情感（super affect）（Ablon et al., 2013）——當我們內心體驗到其它一些更令自己感到恐懼的情緒時，如低自尊感、羞恥和內疚，尷尬會作為一種防禦性的替代情緒出現。

尤其是對迴避型依戀的人來說，在戀愛開始時很容易感到自卑、害羞和恐懼，他們會用尷尬代替這些更負面的情緒。總之，每個人會對戀愛的開始有著不同的「尷尬敏感度」。這和過往的戀愛經歷，以及兒時的成長環境有關。家庭中缺乏情感表達的孩子，可能在情感交流和表達時更容易感到尷尬。雖然尷尬的戀愛確實讓人不太自然，但它或許對關係的發展是有好處的。

佛洛伊德在《夢的解析》（1900）中提出：「尷尬發生的那一刻，其實代表人們在那時刻，有著自我暴露的願望和衝動，而尷尬是對這種願望和衝動的壓抑和防禦。」

也就是說，當在戀愛關係中感到尷尬時，我們的內心其實是極度想要向戀人「展示」和「希望被戀人更進一步了解」的，只不過在這個階段，彼此的信任和安全感還沒有完全建立起來，我們把尷尬作為一種自我防禦方法，來壓抑內心連接和被看見的渴望。所以說，感到尷尬不一定是消極的，它甚至是拉近關係的機會。正如心理治療師 Laura Dabney 所言：「這些尷尬的時刻實際上有助於我們的關係發展，它促使我們更多地了解彼此和我們的關係。」

如何才能突破尷尬期，進入更舒適的戀愛模式呢？快來查收這 6 個實用訣竅吧！

Tip 1：和伴侶坦誠你的尷尬

走出尷尬最好的辦法，就是用談論尷尬打敗尷尬，坦誠的溝通永遠是關鍵。當你感受到尷尬時，不必忽略這些時刻，不妨試試直接告訴他！說不定他也有同樣尷尬的感覺，這不正是一個很好的共同話題嗎？如果你的伴侶做了讓你難過或傷害你感情的事情，開誠佈公地告訴他你的感受，即使這些感受可能是不舒適的，這能幫助你們更好地了解對方。

第一次處理衝突可能會讓人不舒服，但保持冷靜和尊重，試著一起想出共同的解決方案，共度難關，這能讓你們的關係變得更加親密。

Tip 2：不要試圖通過偽裝和掩飾來避免尷尬

在戀愛開始的階段，人們很容易因為緊張，假裝自己成另外一種樣子，甚至給自己打造一個看起來比實際的自己更優秀的「人設」。然而，偽裝和掩飾常常會弄巧成拙，讓自己更加尷尬。我們都會希望伴侶能夠喜歡自己，但要做到這一點，最好的方法就是做真實的你自己，放鬆、敞開心扉說出你生活中的激情、興趣和愛好。

如果你樂於做自己，你的伴侶也會感到更自在。不妨試試和他彼此分享自己獨特的怪癖或者小秘密吧！在這樣一個你來我往的自我暴露的過程中，雙方的好感和理解會不斷增強，自然也就能不再尷尬了。

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Tip 3：在交往時，通過身體的語言緩解氣氛

當你在新的戀愛關係中，感到非常緊張時，不必強迫自己找話題，你只需要保持微笑就好。微笑是有感染力的，可以讓你看起來更有吸引力和親和力，也能夠讓你從緊張中冷靜下來。不僅是微笑，像擁抱和牽手這樣的肢體語言也可以讓你們更親密。

牛津大學的心理學研究發現，身體接觸是在一段關係中建立信任和聯繫的重要組成部分。在約會時擁抱他，親吻他的臉頰，甚至只是深情地碰一下他的肩膀，會幫助你很快擺脫尷尬。不過，如果你需要一段時間才能和伴侶有身體接觸，也是完全沒問題的。親近新伴侶的方法有很多，你只需要做讓你感覺OK的事。

Tip 4：在伴侶面前允許自己的脆弱和不完美

要度過尷尬的階段，你需要允許自己在他面前變得脆弱。我們通常不會輕易向他人展露脆弱，因為表達脆弱給了對方傷害自己的權利和機會，但也是在告訴對方「我相信你不會傷害我」和「我愛你」。

向你的伴侶傾訴你糟糕的一天，告訴他們你生活中的經歷。說說你過去的感情、你的童年，以及你過去的困難時光，冒這個險感覺像是信仰的一次大飛躍，但是對伴侶坦誠你的脆弱和不完美，是走出尷尬、日益親密非常重要的一步。當你在他面前表現出脆弱，卻得不到深情的回應時，你會很受傷。試著不要為此而沮喪。要嘛是他們還沒有準備好把關係發展到那個階段，要嘛是你們倆在尋找不同的東西。要知道，分享自己的脆弱是一件勇敢的事情，它顯示的是你愛和連接的能力。

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Tip 5：合理運用戀愛關係外的人和事物分散注意力

在一段親密關係剛剛開始的時候，很多人會在對方身上投入過多的時間和精力。然而，戀愛不是生活的全部，分散注意力可以避免給你們的關係施加太多壓力。如果你想讓你們的關係走出尷尬的階段，那就確保你有自己的生活，在自我和關係中找到平衡。不要為了迎合你的伴侶而改變你的興趣愛好，也沒有必要為了和他共同所有時光而取消自己的計劃。

在戀愛關係之外，去做你喜歡做的、有意義的事情，比如好好工作、做和自己愛好相關的事情、去旅行、和你的朋友和家人一起享受生活。兩個獨立而有趣的靈魂才能更好地同行，在更舒服自在的關係中，帶領彼此去往更加精彩的世界。

Tip 6：在戀愛關係中發展「友誼之愛」

在任何關係中，最重要的一個方面就是友誼。最好的情侶也是朋友，所以如果你和他在約會前還不是朋友，那就和他建立友誼。當你們剛開始相處時，你會很容易在他身邊表現得和在朋友身邊不一樣。然而，向他展示你朋友看到的你更真實、有個性的那一面，會幫助你在他身邊更快地感到更放鬆。

我們不必期望雙方在一開始的戀愛關係中，就能立刻舒服地、毫無保留地去愛，但要去相信，在兩人共同的努力下，戀愛尷尬期自然地就會隨著時間的推移過去啦！

希望今天的文章能夠幫助到迷茫的你～

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】