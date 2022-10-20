婚嫁調查結果：年輕女生不再憧憬童話式婚禮？對結婚期望已改變

許多女生對於自己的婚禮充滿憧憬，為了心目中完美婚禮花上長時間籌備，但在長達近三年的疫情下，不少新人的婚禮策畫更是一改再改，讓不少女生對結婚的期望和安排有了變化。近日尼爾森發布了一項網上婚嫁調查結果，發現香港女生對於婚禮安排有了新想法！



童話式婚禮不如疫情前受歡迎（IG@withhyunbin）

這項最新網上婚嫁調查在 2022 年 7 月進行，訪問了接近900位年輕女生以了解她們對訂婚和結婚的期望，而受訪者年齡介乎18 至 44 歲，大部分（72%）已訂婚或有認真交往的對象。根據調查結果，曾經是女生們最愛的童話式婚禮，以及熱鬧的傳統中式婚禮都不再受歡迎，分別只有14% 及10% 女生選擇。

多了很多女生認為小型婚禮更甜蜜（圖片來源@海濱白教堂）

反倒超過一半（55%）受訪女生，傾向選擇簡約隨意的婚禮，比率較疫情前增加 24%；而「只有見證人的婚禮」和「旅行結婚」也是不少受訪女生的選擇，比率分別是 27% 和 25%，看來在這場疫情和社交距離措施限制下，不少女生們漸趨喜歡小型婚禮，只在相熟和重要的親朋好友見證下，完成人生大事。

足足有88% 受訪女生認為求婚是必需要有的（IG@sharon701111）

婚禮規模和形式可以變，但浪漫溫馨的求婚儀式不能少！足足有88% 受訪女生認為求婚是必需要有的，但同樣在形式上，大部分女性都會希望在私密空間進行，甚至超過一半受訪女生嚮往「只屬於兩個人的珍貴片段」，可見現在更多的女生憧憬只與心愛的人留下美好難忘的求婚回憶！

在結婚之旅重要環節中，訂婚戒指（81%）的重要性與疫情前絲毫不變。（微博@李榮浩）

在結婚之旅重要環節中，訂婚戒指（81%）的重要性與疫情前絲毫不變，都被受訪女生視為不可或缺的一環，甚至超越了拍攝婚紗相（70%）和婚紗（54%），此外，令人驚訝的是婚前派對、婚宴和度蜜月，都相較不再重要。

鑽石4C標準仍是不少女生在意的（IG@chaumetofficial）

訂婚環節中最重要的訂婚戒指，而將近所有受訪者（94%）都強烈希望親自參與挑選合適的戒指。而她們主要考慮因素，除了傳統的鑽石4C標準，即色澤 (Colour)、淨度(Clarity)、克拉 (Carat) 和切工 (Cut) 佔75%外，大部分受訪女生（62%）以天然美鑽為首選。

鑽石的來源和證書都很重要（IG@chaumetofficial）

進而接近一半現代準新娘（47%）表示會留意鑽石的來源或證書，希望所擁有的珍稀美鑽來自負責任的開採及合乎道德標準的鑽礦。綜合全球不同調查數據，最年輕的18至24歲受訪群組最關注鑽石的來源，畢竟是要收藏或配戴一輩子，當然要更重視！