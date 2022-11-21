脫單｜小紅書爆紅心測　選你最愛的一束花　找出與你最投契的星座

曾分享星座速配指數，而透過心理測驗，也能找出最適合談戀愛的星座。



現在就來試試吧！

從選花朵測出最適合的星座！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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你最適合和什麼星座談戀愛呢？

靜下心，從以上5種花朵中，選出最喜愛的花束吧～

↓↓↓↓↓選好了嗎？讓我們一起看答案吧↓↓↓↓↓

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選擇1. 適合的星座→白羊座、山羊座

一見鐘情這種事，在你身上發生的機率簡直是微乎其微，雖然還是又可能出現「這個人，就是我在等的人」這樣的戀愛腦想法，但是，理性的你仍會透過觀察再觀察，才能真正確認關係，在此之前，感情狀態屬於敵不動，我不動，務實卻仍可望激情的心態，與白羊、山羊相當匹配喔。

選擇2. 適合的星座→巨蟹座、金牛座

尋求刺激對你來說太危險了，安全感則是相對重要的存在～特別容易一見鐘情，但往往在需要更進一步時，會選擇退縮，因此巨蟹座的渴望愛，還有金牛座的踏實感，都能給你更多勇氣，相當適合呢～

選擇3. 適合的星座→水瓶座、天秤座

反應力很快，也擅長應對各種突發狀況，不過，與其說是分析能力好，不如說直覺十分強，要遇到心動的人實屬不易，而水瓶座與天秤座正好能符合你內心對另一半的高標準。

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選擇4. 適合的星座→雙魚座、人馬座、雙子座

天生文藝技能滿點，嚮往著不切實際的愛情，如偶像劇一般的愛情走向特別能打動你的心，因此，浪漫的雙魚、人馬與雙子特別適合你，不過，還是要提醒你，就算陷入戀愛，也別忘了睜大眼睛呀！

選擇5. 適合的星座→處女座、天蠍座、獅子座

你習慣掌握一切，驚喜雖然能給予快樂，但是，那種不知所措的感覺，往往更令你焦慮，因此，穩定的處女座、天蠍座與獅子座特別適合你，你們會在習慣彼此後，陷入戀愛之中，而非短暫的速食愛情。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】