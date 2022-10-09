韓國超準愛情心測：5題預測下一段戀情如何開始、對方屬哪類型？

愛情就像一杯陳年的紅酒，回味悠長又讓人流連忘返。我們都期待能夠遇到那個對的人，彼此手挽著手、肩並著肩，步入令人心馳神往的愛情之旅，一路上欣賞沿途的風景，感受著悸動的心跳。



今年都過一大半了，你還沒脫單嗎？先以今年絕對要脫單為目標吧！用戀愛心理測驗好好了解你的戀愛觀與戀愛憧憬。以下這 5 個韓國網友都誇神準的心理測驗，除了找出屬於你的戀愛類型、吸引的對象類型等，還能偷偷預測自己在戀愛裡的出軌指數、變態（色情）指數，想迎接完美戀情，就先挖掘出專屬你的戀愛攻略吧！

5個超準愛情心理測驗，一起來了解自己的戀愛觀與憧憬吧！（點擊放大玩心測）▼▼▼

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韓國網路論壇神準心理測驗

第一項：測驗你在戀愛中的【色情 V.S 純真指數】？

「若你決定要為房間換上新的窗簾裝飾，你會選擇什麼樣的窗簾款式呢？」

a）沒有任何花紋圖案的純白色系

b）花朵繪圖為主題的款式

c）水滴圓點圖案的款式

d）能有遮陽效果的窗簾

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a）純白色系：變態度90%、純真度10%。在別人眼裡你看起來好像很純潔，但其實內心裡卻充滿著各種色情想法。

b）花朵：變態度30%、純真度70%。多數時刻你還是保有純潔的心，偶爾小小的色情指數叛逆，也能為戀情製造出奇不意的驚喜。

c）水滴：變態度0%、純真度100%。你簡直是聖女貞德，內心毫無淫亂想法，保有自己的原則是你的使命。

d）遮陽效果：變態度100%、純真度0%。變態中的變態，一到晚上就想成為野獸、解放自我，或是無時無刻都有壞壞的想法。

第二項：測驗你在幻想中的【完美初吻場所】？

「心愛的小狗走失後被找到了，找到小狗的地點會是哪裡呢？」

a）在家裡

b）在鄰居家

c）大馬路邊

d）遊樂場

----------答案防雷線----------

a）家裡：希望能在一個溫馨、令人感到安心的場所，最好是室內空間。

b）鄰居家：像是旅行地一樣第一次去的地方，或與眾不同的場所，讓你覺得這樣的初吻最特別。

c）大馬路：喜歡有點神秘感，幻想在飯店、汽車旅館等這種很隱密的空間裡。

d）遊樂場：幻想在咖啡廳、酒吧、卡啦OK、餐廳等開放場所，只要當下感覺對了，也能不在乎別人的眼光。

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第三項：測驗你在幻想中的【潛在外遇指數】？

「發現家門口有大箱子，打開一看發現裡面有蛇，你的直覺會有幾條蛇？」

a）一條蛇

b）兩條蛇

c）三條蛇

d）密密麻麻的數量

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a）一條蛇：恭喜你是一片丹心類型！無論遇到好或壞情況，你總是能第一時間想到對方。

b）兩條蛇：說實話你偶爾會想過出軌的可能，成雙的蛇也代表你還是基於罪惡感，一切止於想像而已。

c）三條蛇：在戀愛中你卻經常感到孤獨，即使兩人沒有問題或吵架，你也容易對別人感到心動。

d）很多隻：就算你有戀人這也不影響你經營漁場的可能性，只要和別人有機會，你隨時可以出軌，是處處留情的類型。

第四項：測驗你在感情狀態裡【易深陷於何種異性類型中】？

「想像你的眼前有幾樣物品，你最想抓住的是什麼？」

a）新鮮的水果

b）熱騰騰的年糕（或食物）

c）誘人的現鈔

d）閃閃發光的戒指

e）令人好奇的水晶球

----------答案防雷線----------

a）水果：遇到有很多值得你學習的對象時，你會迫不及待想更一步認識他，喜歡能很好引導自己的另一半。

b）美食：比起是不是個浪漫的人，你更看重他的口才與風度，喜歡兩人能完美溝通，並能成熟對待戀情。

c）現鈔：你總是被散發溫柔、溫暖的異性所吸引。喜歡被照顧的感覺，能給你安全感的人。

d）戒指：比起被人呵護，能激起你保護本能的年下異性才是你的類型。你對自己頗有自信，在戀愛中總是顯得霸氣、灑脫。

e）水晶球：你對神秘事物止不住好奇心，所以個性熱情洋溢、充滿自信的異性更讓你心動，和你截然不同的世界反而更吸引你。

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第五項：測驗你的將來【下一段的愛戀將會如何開始】？

「你目前最想吃食物是什麼樣的味道呢？」

a）辛辣刺激的口味

b）酸甜有層次的味道

c）鹹鹹的味道

d）帶點苦澀的味道

e）充滿幸福的甜味

----------答案防雷線----------

a）辣味：一見鐘情的愛情對你來說幾乎是不太可能發生的事，你是需要花時間慢慢地陷入戀情類型。

b）酸甜味：你是「立馬粉」的最佳代表，很容易對人敞開心扉，也很容易相信別人，但你常處於單戀狀態，真摯交往的次數其實不多。

c）鹹味：意外地你將在身邊認識很久的異性身上，在他身上找到你所沒有的優點，進而覺得他越看越有魅力，十分吸引你，因此要好好把握身邊的單身朋友。

d）苦味：當找到能與你心有靈犀、充滿默契的人，就是你陷入戀愛的瞬間。為了愛情你會積極地爭取，雖然戀愛成功機率很高，但也很容易讓對方感到負擔，這點一定要注意！

e）甜味：屬於獨自戀愛型。你常用初戀或想象中的情人樣貌來美化新的對象，天馬行空地腦補了美好戀情，但發現與現實不符合時又很快退縮。是一個人戀愛也多、一個人分手也多的類型。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】