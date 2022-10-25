《換乘戀愛2》恐怖前任情緒勒索發言！網友：這五種男生要遠離

韓國戀綜《換乘戀愛2》今個星期五（28/10）即將迎來大結局，不少劇迷都很好奇到底哪一對男女會換乘成功呢？其中最多網友關心的空姐海恩、弟弟賢圭和前任奎民的三人感情走向，尤其最新一集前任奎民的半警告式情勒談話，引起超大迴響，網友更是紛紛留言：「漂亮小姐姐快遠離情勒男！」其實除了可怕的情勒男外，這四種男生遇到了也要快逃離！



恐佈情人1： 情緒勒索型

情勒男最擅長用心理話術來控制你的想法（截圖@換乘戀愛2）

這類型的男生最擅長用心理話術來洗腦妳，他會在日常生活中灌輸給妳一堆歪理，讓妳覺得他都是對的。像是《換乘戀愛2》中的前任奎民看到海恩終於嘗試走出過去感情，就私下約她以半強硬式：「如果妳對我還有那種心思的話，就不能做出這種舉動。」、「妳喝醉跟鉉奎的肢體接觸，在我看來不太好，我不喜歡。」

這種情勒男很擅長以指責和難聽的字眼，讓妳覺得自己很差，海恩也在當天談話後回去崩潰痛哭，並表示覺得自己「很丟臉也很後悔」，所以當遇到這種恐佈情人，記得快快遠離他們。

恐佈情人2： 媽寶男

媽寶男太軟弱了！遇事只會躲在父母身後（劇照@初戀慢半拍）

除了情緒勒索型，女生還要小心媽寶男！這種男生會把你們感情中的大小事都會跟媽媽報備，口頭禪是「我媽說」，甚至一點小問題都要先問過媽媽，若發生大事也是只想找家裡幫忙，完全不會自己去想或嘗試解決問題。這種男生的優點會是孝順，但同時遇到事情時他會站在家人那邊，不會顧及妳的感受。

恐佈情人3： 花心男

花心男的甜言蜜語另一面是口蜜腹劍（劇照@無法抗拒的他）

女生們聽到甜言蜜語當然會開心，但要看清他是只對妳說，還是對每一個女生都這樣說！這類型男生擅長以花言巧語引妳注意，但等到你們確認關係交往後，他不會讓別人知道妳的存在，繼續以單身身分與其他女生調情。當妳追問時又會以各種理由搪塞，要妳別懷疑他。

恐佈情人4：隱性出軌男

出軌男就沒必要再花時間在他身上（劇照@我們不能是朋友）

隱性出軌男算是花心男的進階版，在交往初期的一切都十分正常，但過了一段時間後，他開始態度和熱情開始減退。在討論區上就有網友分享，這類出軌男生會不時在日常話題中時提到身邊不少朋友有出軌行為，會合理化這種行為。而且這類型男生也經常與異性朋友間沒有界線，當妳追問又會要妳相信他。

恐佈情人5：暴力男

不要相信暴力男的保證！只要有一次就會有無數次（劇照@愛情發生在三天後）

暴力男絕對是要遠離的第一位！他們情緒易怒且起伏大，生氣就看什麼都不順眼、大聲罵和摔東西，甚至做出傷害妳的行為。他們心情平靜時可能會對妳很好和保證不會再傷害妳，但只要一生氣就會性情大變，這樣妳要膽戰心驚的和他相處，到時不僅身體受到傷害就連精神也會崩潰，遇到暴力男就算再愛，也要快逃！