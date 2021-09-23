《換乘戀愛》與前度同居真人騷熱播　 5招面對前度不留戀暖昧渣男

《換乘戀愛》近日成為韓國大熱的綜藝節目，邀來5對已分手情人同居、約會，十足「韓版」《雙層公寓》，但參加者要保密前度身份，或要看著前度與別人約會。當中一對姊弟戀，「弟弟」堅稱想復合，又對「姊姊」態度曖昧，女方想復合之際，卻發現對方只是「魚翁撒網」。其實，前度太熱情，未必真想復合，抑或只是「渣男」表現？



【換乘戀愛】國綜藝節目《換乘戀愛》近來大受歡迎，邀來分手情人同居，互相認識、約會，十足「韓版」《雙層公寓》。（tvn.asia@IG）

《換乘戀愛》韓版《雙層公寓》：5招應對前度 炫耀新歡下場最慘？

《換乘戀愛》大受歡迎，「追加」集數在10月1日播出。節目邀來5對過氣情人，同居生活，卻要隱瞞自己前度身份，參加者可自由選擇與前度復合抑或與新對象發展。

節目開首，參加者會各自收到前度寫給自己的一封信，5對戀人都已分手，但每封信都大讚對方，令參加者感動流淚，但要是真這樣愛惜對方，為何當日又要分手？

參加者之一的敏英大受男生歡迎，她不但令前度表現迷倒，其他男生也表示喜歡她。主持人觀察，敏英常常不為意地增加與男生的身體接觸；又同時對不同男生都關心入微，被封為「娘娘」。

【換乘戀愛】節目中，敏英大受男生歡迎，不但再次迷倒前度，也令各位男生喜歡她。（tvn.asia@IG）

▼▼▼點擊看分手後熱情，未必有意復合？或是「渣男」表現？▼▼▼

+ 3

前度再度聚在同一屋簷下，有機會復合嗎？在節目中，其中一對姊弟戀，「弟弟」尹正權堅稱想要復合，常常對前度李惠善表現曖昧，卻在李惠善重新喜歡上他後，原來他卻一直跟其他女生曖昧，也沒有真正想要復合，被觀眾斥為「渣男」。

相反，另一參加者先浩民在節目中對分手3月的前度金普玹態度不慍不火，始終保持距離，他在節目中向前度解釋，指即使當時分手是一時衝動，但當時的矛盾一直不能解決，就是男生想努力賺錢而忽略了女友，女友想要陪伴卻得不到滿足。

節目中，男方態度堅決不會復合，不想彼此折磨。金普玹聽後，因太傷心而回家休養，先浩民卻忍不住哭了起來，雖然他態度冷淡，卻是為了前度好，想她向前走。

戀戀過去，不捨放手是人之常情，《今日心理學》引述心理專家分析，跟前度聯絡，人生難進步，百害而無一利，專家更提供5招如何面對前度，當中提到，既然分手，就要保持距離，不需要與前度常常聯絡，也不要說曖昧的話；另外，也要提醒自己前度的缺點、為何分手，這樣有助更快走出失戀陰霾。專家也提醒，分手後放不下前度，或只是因為不習慣，因此專家建議可建立新習慣，或發展新興趣讓自己分心，令生活過得充實，令自己更易忘記前任。

▼▼▼點擊看5招應對前度 炫耀新歡下場最慘？▼▼▼

+ 6

▼▼▼同場加映：竹內結子逝世近1週年 丈夫不捨下葬骨灰放家 生死相隔愛情仍在｜點擊看竹內結子時時在IG向井本絢子「表白」：▼▼▼

+ 6

▼▼▼同場加映：陳茵媺對望老公陳豪仍心跳加速 愛情長久不生厭稱讚是甜蜜關鍵？｜點擊看陳豪與陳茵媺的恩愛日常：事事稱讚是甜蜜關鍵？▼▼▼

+ 3

▼▼▼尚氣｜陳法拉老公為《尚氣》呷醋 美滿婚姻在於會互相道歉？｜點擊看陳法拉與法籍丈夫2019年結婚，婚後生活非常甜蜜，生活鎖事看穿二人價值觀一致：為節省運費，老公負責搬運聖誕樹？▼▼▼

+ 2

▼▼▼同場加映：Lily Collins結婚嫁大6歲導演 山林中披復古婚紗：童話成了永遠｜點擊看Lily Collins與Charlie McDowell的甜蜜日常▼▼▼