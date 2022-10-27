台女不滿「男生提出AA制」引熱議　這個約會付款方式最不傷感情？

兩性關係︳「那你可以請我嗎」、「但男生請客不是基本嗎」、「第一次應該要請女生吧」台女這在聊天對話中三連問，在台灣討論區 Dcard 中惹起很大熱議，也讓應不應該「AA制」這個話題再次引起一陣討論。在帖文留言中，不少網友分享了他們約會時付款的方式，當中最多網民留言喜歡「AA制」這種方式，公平又不會在另一方面前變得沒底氣！



關於約會付款方式的價值觀有差別，的確很難聊下去（DCARD截圖）

對話中的三連問的確太直接了，尤其是第一次約會，難怪男生會「傻眼」。（DCARD截圖）

網民分享3種約會時付款的方式



約會常見的付款方式1︰一方負擔全部消費

網民建議她要找年齡較大的男生（DCARD截圖）

在討論區中，有位女網民認為約會付款並非是男生的事，畢竟只是第一次見面，之後有沒有機會發展成情侶或步入婚姻也很難說，而且「憑什麼要求別人付出？」，這也是網民們最大的疑問。約會時「一方負擔全部消費」不是不可行，而是要基於一方的打從心底的願意和有能力負擔，以及另一方要抱著感恩的心，不要覺得理所當然。所以就有網民在留言建議，可以找年齡較大的男生，比較會照顧人和比較多會有這種消費觀。

約會常見的付款方式2︰「AA制」平均約會消費

很多網友都認為「AA制」是舒服的約會方式（《一起來晚餐嗎》劇照）

在帖文中最多網友喜歡約會消費是「AA制」，終歸各付各的是最沒有爭議的方式，尤其在雙方經濟能力差不多情況下，這也是最舒服的約會方式。可能在外人看來，會覺得認真計錢很不浪漫，但在雙方都認同且覺得很好，那就沒問題！

女網民也提到「AA制」也讓她吵架時更有底氣（DCARD截圖）

而且就像這位女網民留言提到，「AA制」在吵架或溝通時會讓她有底氣，也不用擔心到最後被清算。「AA制」也要小心一個問題，不要一塊幾毫也斤斤計較，這長久下去很傷感情！

約會常見的付款方式3︰一人一次 最不傷感情

「一人一次」方式結合了「AA制」及「一方負擔全部消費」兩者的好處（《一起來晚餐嗎》劇照）

「一人一次」融合了前兩者的方式，譬如：晚餐是女生付款，電影就由男生付款，一人次不用計錢，也不用把消費壓在一人身上，心理上也不會不平衡。而且就像帖文底下的那位女網民留言提到︰「感情發展到一定的程度真的不要太計較算得太清楚，不然只會把愛情給算沒了⋯⋯」

最近在網上也留意一個很有趣的方式，雙方都定期存放相同金額作為「約會基金」，之後的花費便從「約會基金」裡面扣掉，感覺麻煩和爭吵也會更少！但其實無論是「AA制」、「一方負擔全部消費」或是「一人一次」，最重要是找一個雙方舒適的方式，不會有任何一方覺得是負擔，兩人才能走得更長遠！