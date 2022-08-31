戀愛中100%做自己的人其實並不愛你　不必犧牲適量妥協關係才長久

很多的雜誌、文章（尤其是針對女性）不都鼓勵我們要做自己嗎？為什麼說不要在關係中百分百做自己？



百分百的自己和百分之零的對方

首先我們要釐清「 做自己 」是什麼概念。

做自己想做的事

去自己想去的地方

吃自己想吃的東西

做自己想做的工作

住自己想住的地方

買自己想要的東西

過自己想要的生活

旅行去自己想去的地方

聽自己想聽的音樂

還有很多很多，總之就是事事以自己為中心，想做什麼就去做。那這樣不是很好、很開心嗎？

決定「做自己」和「去妥協」的3大原則，不要當關係中的自私鬼，若察覺對方太自我及早放生吧~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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當你有了另一半，不可能你們想做的事情、想去的地方、想買的東西都一樣，當其中一人百分百的做自己，另一方就可能只剩下0%的自己了，也許一開始完全做自己的那一人很自在快樂，認為這段關係真美好，能夠讓我完全做自己。然而包容和配合都是有極限的，如果一方總是在配合，久而久之變得沒主見，在關係中其實也失去了聲音，最後要不自己受不了，要不另一方也覺得怎麼跟一個完全沒有自我的人在一起。

男女都一樣，如果一方強勢，另一方就會弱勢，沒有一個公式可以明確告訴我們，誰妥協多少百分比、誰堅持多少的關係最為美好，大部分時候一定有一個人稍微強勢一點、一個人多配合一點，都沒有關係。但我能知道的是，當一個人是一百，而另一個人是零的時候，這段關係就失衡了，而失衡的關係通常無法維持長久，更無法讓雙方都樂在其中。

哪些事情該做自己，哪些不該？

維持自己的本質，對的事情你不該妥協，但行為可以包容和改變。

例如你熱愛動物，週末喜歡去動物收容中心擔任志工，但另一半害怕動物，希望你不要去陪他出去玩，這時候你該妥協嗎？也許不該，可以做某種程度的協調，例如一天去當志工、一天陪他，但你不應該為了他開始不與動物接觸，也不需要逼他一起喜歡動物。

對方的行為或建議會讓你變成更好的人，可以不要堅持做自己。

例如你習慣熬夜晚睡，而你也知道這樣對身體不好，另一半習慣12點前睡覺，希望你一起養成好的睡眠習慣，這時候你該堅持做自己晚睡嗎？也許可以試著配合看看，養成更好的生活習慣。

溝通後取得共識並遵守

有些事情沒有對錯好壞，只是習慣不同，那麼可以藉由理性的溝通取得雙方的共識，達到平衡，而不是一人無條件的配合另一人，一人死都不退讓。 例如伴侶的對於飲食方面的用錢習慣不同，一方不在意吃能省則省、一方喜歡嚐鮮吃高級餐廳，那麼選擇吃飯地點時，不論吃路邊攤或高級餐廳，其中一方可能都很痛苦，那該怎麼辦？也許吃高級餐廳時由後者多付一點錢，吃路邊攤時由前者付錢，或是雙方一起叫外帶回家吃；又或是後者可以找朋友吃高級餐廳，和另一半去吃路邊攤…. 等等。

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不做自己想做的事就是犧牲？

看到這裡有些人大概會說：

「這樣也太痛苦了吧？為什麼因為戀愛我要配合對方？」

「如果不能完全做自己，我還不如單身。」

老實說，我不認為想百分百的做自己的人懂得「愛」，因為這樣的人只想要關係中快樂、想幹嘛就幹嘛的那一面，而沒有意識到一段穩定、健康的關係，不只有快樂，還有很多的部分是付出、包容、尊重，妥協後的結果讓對方快樂，自己也會因此感到快樂，這些的在乎和放下自我的某一些部分一方面出自於愛，也是為維持關係所做出的努力，我不認為是完全的犧牲。

若你感受不到對方的快樂，只意識到自己的犧牲很痛苦，那麼套一句俗語：「因為你只想到你自己」，或是你並沒有很在乎對方。

在什麼樣的關係中會想要百分百做自己？

你不夠愛對方、不夠在乎對方、覺得對方高攀自己的時候，你通常便不願意妥協，因為對方帶給你的正面感受不夠，所以你需要藉由自己喜歡的事來獲得快樂，對方的感受其實對你來說也沒有那麼重要。

「要嘛你就接受這樣的我，不然我們可以不要在一起。」這話聽起來好像很有原則，但其實就是一個自私鬼沒有很喜歡對方，有沒有這段關係都無所謂的態度。

另一種狀態就是，生米已煮成熟飯，可能已經踏入婚姻、已經有小孩，且其中一方較依賴另一方，所以便咬定對方不會離開了而原形畢露。「我就是要做自己，不然你想怎樣，你離不開我吧。」可能並不是不愛或不在乎，而是認為不管自己再怎麼樣，不需要再付出努力去維繫這段關係。

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而這幾種狀況都不是一段穩定而健康的關係該有的樣貌，如果你在一段關係中，可以很大聲、很自由的做自己，要有危機意識，你可能不是這麼在乎這段關係。又或是你是失去自我的那一個，更該從混沌中跳脫，看清自己在這段關係中到底站在什麼樣的位置，值不值得自己如此付出呢？

在過去的世代關係，我們太強調「犧牲」，很多人為家庭和另一半犧牲一切，成為沒有聲音的角色，在家庭中不受重視，在關係中被沈默暴力對待。然而，現代的我們往往又太強調「自我」，只要對方不順我意、不讓我做自己，就認為這段關係失敗，太多的媒體強調做自己的的重要性，讓有些人認為在關係中就是該為所欲為的「 做自己 」。不過這個做自己是有但書的，做自己但為了經營關係變成更好的自己、做自己但也站在對方的角度思考、做自己但也讓對方做自己。

在關係中太多的犧牲不好，太滿的自己也不好，一切都是要取得平衡才能長久、才能成長。

【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】