草蜢演唱會｜蘇志威開騷劉小慧撐場　結婚25年捱過低潮成恩愛夫妻

【蘇志威｜劉小慧｜草蜢演唱會】著名組合草蜢在紅館開一連四場演唱會，草蜢相隔5年再踏上紅館舞台引來了一眾圈中好友入場支持，其中蘇志威妻子劉小慧亦有現身！現年51歲的劉小慧是90年代當紅女歌手，但後來與蘇志威結婚後就淡出娛樂圈。不過，劉小慧與蘇志威至今婚後25年依然恩愛如昔，一家四口過著幸福美滿的生活！



草蜢演唱會｜劉小慧與蘇志威至今婚後25年依然恩愛如昔，一家四口過著幸福美滿的生活！（sobossso＠IG）

現年51歲的劉小慧是90年代的當紅女星，當年憑著《初戀情人》一曲而爆紅，其後更與黎瑞恩、湯寶如、王馨平、周慧敏、關淑怡及陳慧嫻並稱「寶麗金七小花」，其清純外貌亦是深入民心！

草蜢演唱會｜現年51歲的劉小慧是90年代的當紅女星，當年憑著《初戀情人》一曲而爆紅！（winnieswlau＠IG）

結婚25年捱過低潮成恩愛夫妻 蘇志威曾歷負資產太太不離棄

1997年，劉小慧與蘇志威在美國秘密結婚，自此淡出娛樂圈，婚後更誕下2女兒，劉小慧專心照顧家庭。婚後當少奶奶是不少女生的夢想，當大家都羡慕劉小慧時，原來他們兩夫妻在婚後不久正面臨人生低潮？

人稱「蘇老闆」的蘇志威在早年經營唱片店及減肥生意，但當年受到金融風暴影響，令生意先後結業，所有物業也頓時變成負資產。當時劉小慧懷有大女兒，她憶述：「大緊肚時一度無錢開飯」！誕下大女兒後，劉小慧便要立刻走遍大江南北登台，只為賺取生活費。

即使如此，劉小慧也從來沒有離開蘇志威的念頭，反而選擇咬緊牙關，與丈夫共渡時艱！幸好，難過的日子總會過去，後來蘇志威的生意好轉起來，高峰時期開設了4間舞蹈學校及3間西裝禮服店。近年不少商家都受疫情影響生意，劉小慧卻決定逆市創業，開設網店「劉小慧的生活百貨」，靠直播帶貨賺得盆滿缽滿，更令自己成為了KOL！劉小慧最近與蘇志威更榮升為馬主、坐擁市值過億的獨立屋豪宅，更飼養名種狗狗，可說是風山水起！

草蜢演唱會｜劉小慧從來沒有離開蘇志威的念頭，反而選擇咬緊牙關，與丈夫共渡時艱！（sobossso＠IG）

愛情保鮮靠1招 蘇志威送雜菜花當鮮花超貼心？

歷盡人生高峰低潮，劉小慧一直陪伴在蘇志威左右，而蘇志威亦對太太寵愛有加，是圈內數一數二的愛妻號！幾年前劉小慧生日，與丈夫、細女與好友們到珠海旅行，蘇志威竟在事前偷偷跟酒店管家聯絡，請對方幫手悉心佈置房間，為給予妻子浪漫驚喜，即使已結婚多年，蘇志威依然願意為對方製造驚喜，實在是相當貼心又甜蜜！

除此之外，蘇志威又試過以雜菜花代替生日鮮花，並在社交平台分享指：

老婆收雜菜花，一定開心過收真花，送完花，我聽日還有羅宋湯飲。 蘇志威

雖然這舉動十分搞笑，但看得出蘇志威對太太的心意相當了解，可愛的互動也看得出他們夫妻兩人很恩愛！

草蜢演唱會｜蘇志威試過以雜菜花代替生日鮮花，並在社交平台分享指：「老婆收雜菜花，一定開心過收真花，送完花，我聽日還有羅宋湯飲。」（sobossso＠IG）

除了閒時為對方製造驚喜，蘇志威與劉小慧結婚25年仍恩愛，原來全靠1招愛情保鮮法？不論是夫妻還是情侶，溝通都是維繫良好關係的一大秘訣，劉小慧曾透露指，每天都會跟老公在廚房聊天至少1小時，加深了解，難怪他們感情這麼好！

草蜢演唱會｜除了閒時為對方製造驚喜，蘇志威與劉小慧結婚25年仍恩愛是全靠1招愛情保鮮法！（winnieswlau＠IG）

蘇志威是愛妻號兼好爸爸 支持女兒棄讀大學勇於追夢

蘇志威除了是名副其實的愛妻號，亦是個好爸爸！蘇志威與劉小慧的大女兒本來成績能夠讓她升讀本地大學，但她熱愛研究甜品，有志成為甜品師，更希望到日本深造。蘇志威與劉小慧不但沒有反對女兒放棄升讀大學的決定，反而支持她勇敢追夢，或許尊重女兒意願就是令他們一家四口關係良好、溫馨甜蜜的主因吧！

草蜢演唱會｜蘇志威除了是名副其實的愛妻號，亦是個好爸爸！（winnieswlau＠IG）

草蜢演唱會｜蘇志威劉小慧一家四口超溫馨！（winnieswlau＠IG）

【蘇志威Q&A】