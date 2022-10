健身網紅一年不剃體毛：「愛自己的瑕疵，因為這造就了我」

女生穿著背心或者短褲的時候,一定都會先剃掉腋下和腿部的體毛,不然被看到就太尷尬、有失女人味了,因為濃密的體毛向來都是大男人的象徵。而美國一位健身網紅則反其道而行,以身作則實行一年不剃體毛,鼓勵自卑的女性重拾自信。



美國健身網紅Morgan Mikenas是位體毛生長茂盛的女性,向來主張自然體態之美。(IG @i_am_morgie)

美國健身網紅 Morgan Mikenas 是位體毛生長茂盛的女性,向來主張自然體態之美。為了激勵因體毛旺盛感自卑的女生重拾自信,她毅然決定一年不剃體毛,並將真實的體毛生長情況上載到社交媒體,大方展示自己天然的一面。其實 Morgan 的體毛生長速度比一般女生更快,若要維持完全無毛的狀態,需要每天重覆剃毛數次,非常花時間。而且每次剃完腿毛和腋毛之後,肌膚都會感到一陣刺痛和瘙癢。

為了激勵因體毛旺盛感自卑的女生重拾自信,Morgan毅然決定一年不剃體毛。(IG @i_am_morgie)

一年後,Morgan長出了長長的腿毛及腋毛,在她和其男友眼中卻是無比的漂亮,代表著健康與自然。Morgan不時都會將自己的腿毛和腋毛展示給網友們看,讓人們摒棄「女生不應該有體毛」的刻板觀念,只要做對自己有益和喜歡的事就可以了。

Morgan在社交平台說道:「Accepting and loving your body and your "flaws" because you know they are what makes you who you are. 」(IG @i_am_morgie)

Morgan在社交平台說道:「Accepting and loving your body and your "flaws" because you know they are what makes you who you are. 」(「接受、愛自己的身體與瑕疵,因為是這些造就了你。」)只要做真實的自己、沒有什麼好隱藏的時候,才會展現出女性的真正魅力,並且以生命影響生命。