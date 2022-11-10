下流上車族｜港姐冠軍黃嘉雯一吻成名！曾慘遭網民鬧爆因胞姐虐猫

【下流上車族｜黃嘉雯】TVB台慶劇《下流上車族》由播出至今憑著貼地題材，加上劇情節奏快，備受好評。劇中男女主角林敏驄、江美儀被網民推舉做今年的視帝視后，而劇中不少配角人氣亦「幾級跳」。昨晚（9日）劇情播出後，讓大量觀眾「嬲爆」，劇情講述車家面臨四分五裂的危機，莫雯慧（江美儀 飾）為求挽回丈夫車志明（林敏驄飾）的心甘願改過，小女兒車蔓蔓（羅毓儀 飾）卻因目睹林敏驄跟 Peggy（黃嘉雯飾）親吻而感到崩潰，讓江美儀死心主動提出離婚。而飾 Peggy 的黃嘉雯是2019年的港姐冠軍，當年以大熱姿態勝出，後來疑似因一事遭大台「雪藏」，她本人亦自爆入行後曾有一段時間零工作。



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【下流上車族｜黃嘉雯】昨晚（9日）劇情播出後，讓大量觀眾「嬲爆」（Youtube@《想你》MV截圖）

下流上車族｜Peggy（黃嘉雯 飾）在醉酒情況下不禁吻向車志明（林敏驄 飾），卻遭羅毓儀目睹一切。（Youtube@《想你》MV截圖）

下流上車族｜黃嘉雯做小三獻吻致車家面臨四分五裂？

《下流上車族》自播出後，成功挽救大台收視兼引起一眾觀眾共鳴。不過昨晚（9日）播出的劇情大暴走，使觀眾一度無法接受鬧爆。車志明（林敏驄飾）跟莫雯慧（江美儀 飾）為了「上車」上誤會加深導致關係加劇惡化，之後莫雯慧大鬧Emma婆婆（鮑起靜 飾）使其暈倒，讓車志明生氣得萌生離婚念頭。

同一時間，日語校長Peggy（黃嘉雯 飾）因男友的「控制慾」及再三誤會她跟車志明有染，最終她提出分手。兩位失意人而相約遊玩，互相傾訴，後來莫雯慧在醉酒情況下不禁吻向車志明，卻遭車蔓蔓（羅毓儀 飾）目睹一切。未知Peggy的出現會否令車志明與莫雯慧走向離婚結局？

下流上車族｜未知Peggy（黃嘉雯 飾）的出現會否走向離婚結局？（《下流上車族》劇照）

下流上車族｜雙料港姐黃嘉雯揭驚人猛料背景

現年28歲黃嘉雯（Carmaney）參選2019年香港小姐競選，由頭帶到尾以大熱姿態登上冠軍實座，更勇奪最具體態美佳麗成為雙料港姐，被外界封為「嫩版郭可盈」。其實早於2018年黃嘉雯獲澳門選美連盟甄選為國際小姐香港代表，到日本東京參加2018年度國際小姐競選。她在節目《#後生仔睇完港姐傾吓偈》自爆因獲師姐馮盈盈鼓勵及啟發而參選選美挑戰自我及實現演員夢。

下流上車族｜黃嘉雯（Carmaney）參選2019年香港小姐競選，由頭帶到尾以大熱姿態登上冠軍實座。（IG@carmaneysantiago）

下流上車族｜黃嘉雯被外界封為「嫩版郭可盈」（IG@carmaneysantiago）

下流上車族｜黃嘉雯自爆因獲稍師姐馮盈盈鼓勵及啟發而參選選美。（IG@carmaneysantiago）

黃嘉雯父母長期於內地工作，讓她自小培養出獨立的個性。她畢業於香港浸會大學文學院人文及創作系，在大學時期已經開始擔任模特兒接拍不同的廣告代言工作，後來更在香港電視網絡及香港有線電視擔任節目主持。在參選期間，黃嘉雯曾被外界爆出指她家底豐厚，居住於市值半億的1,800呎豪宅，但當時她表示不認同家底對自己有任何幫助，因都是靠努力賺錢養活自己，果然獨立女性活出自己更具魅力！

下流上車族｜黃嘉雯自小培養出獨立的個性（IG@carmaneysantiago）

下流上車族｜黃嘉雯入行多年僅拍7套劇集 終一吻而紅

奪冠後，黃嘉雯亦跟大台簽約成為旗下藝人，加入大台一直以主持工作為主，入行至今僅僅參演7至8套劇集左右，同屆港姐的出鏡次數比起黃嘉雯還要多，難怪外界稱她為「失蹤人口」。不過自2021年黃嘉雯工作量漸變多，拍攝多套劇集如《回歸光影頌: 曙光》、《下流上車族》、《廉政行動2022》等等，《下流上車族》更是林敏驄欽點的。

下流上車族｜入行多年僅拍7套劇集 終一吻而紅（IG@carmaneysantiago）

下流上車族｜黃嘉雯曾跟「瑞士碧咸」交往卻不敵魔咒分手

參選當時外界曾拍到黃嘉雯跟一名外籍人士共餐，她曾接受《香港01》訪問大方承認該外籍人士是男友，瑞士籍男友Matej Tomic曝光後被網民喻「翻版雷神」、「瑞士碧咸」，當時男友更為了黃嘉雯搬到香港生活，參選期間細心為她準備生果、蔬菜等健康食品，可惜最終不敵分手魔咒而分開。黃嘉雯後來受訪間承認跟瑞士籍男友已經分開一段時間。

下流上車族｜曾跟「瑞士碧咸」交往卻不敵魔咒分手：（FB@MASTEJ）

下流上車族｜黃嘉雯姐姐虐猫惹爭議

黃嘉雯姐姐黃綺婷（Yuki）曾於個人社交砰台上傳影片，片中她一度把愛猫放入洗衣機轉動約14秒，愛猫因而受驚欲逃並貼向透明洗衣機門後，黃嘉雯姐姐才開門放走牠。該片段引來不少網民怒批，後來法庭判刑罪成，指她漠視貓隻苦楚，最終判罰80小時社會服務令。虐猫一事亦間接影響黃嘉雯。