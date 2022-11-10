余子明逝世｜與馮素波胞妹結婚50年！歌唱比賽入行大台40年感心淡

余子明逝世｜資深演員余子明於今年初因缺血性中風入院，兒子天佑不時在社交平台交代爸爸的身體狀況，而早前就上載了一張黑白照，留言：「爸，一路好走」，證實余子明在今日逝世，終年78歲。



余子明逝世｜資深演員余子明於今年初因缺血性中風入院，兒子天佑不時在社交平台交代爸爸的身體狀況。（yuchiming1944＠IG）

余子明逝世｜余子明在今日逝世，終年78歲。（yuchiming1944＠IG）

余子明逝世｜參加歌唱比賽入行

余子明當年參加歌唱比賽入行，直至1976年無綫電視邀請他參與《歡樂今宵》的演出，就這樣加入了TVB成為合約演員，並開始拍攝劇集，在這40年間拍過超過200套劇集，其中在劇集《封神榜》中飾演「姜子牙」一角更是相當深入民心！雖然余子明大多數飾演的都是甘草角色，但他的演出已牢牢地刻在港人心中，成為大家相當熟悉的「老戲骨」！

余子明逝世｜余子明在劇集《封神榜》中飾演「姜子牙」一角更是相當深入民心！（《封神榜》劇照）

余子明逝世｜效力大台40年曾遭無情對待

為無綫效力超過40年，余子明已是為人熟悉的資深藝人，於2020年約滿離巢。余子明曾大爆當年在無綫被逼簽下一年一騷合約，只包薪＄6,800，令余子明感到不被尊重，相當心淡，又指在大台拍劇有一半時間都在等待，加上根本沒時間休息，試過2星期也睡不夠40小時，所以在2年前約滿後就決心拒絕續約決心離巢，並於去年轉跟ViuTV簽部頭合約，早前在ViuTV劇集《940920》飾演患上失智症的爺爺角色也獲得不少好評。

余子明逝世｜余子明早前在ViuTV劇集《940920》飾演患上失智症的爺爺角色也獲得不少好評。（《940920》劇照）

余子明逝世｜常被誤會與馮素波是一對？情深胞妹馮素雲結婚50年

余子明太太是同樣為資深甘草演員馮素波的妹妹馮素雲，余子明曾透露，於1960年代與馮素波到印尼登台演出時認識到其妹妹，兩人繼而相戀並於1972年正式結婚結為夫妻。因為馮素雲與胞姐馮素波，不論是外貌還是名字都太過相似，令很多人都以為余子明老婆是馮素波，余子明曾分享指，當年結婚派喜帖時，不少記者好友都致電來責罵他，誤以為他把太太的名字印錯，就算到了現在，仍有很多人以為他與馮素波才是一對！

余子明媽媽也十分喜歡馮素雲，余子明曾在接受傳媒訪問時分享指，當年為媽媽擺壽酒時，馮素雲送上了一盒人參作為禮物，媽媽一見到她就表示很喜歡，更大讚她有教養，日日催促他們結婚。而兩人婚後，馮素雲也不負所望成為了余子明的賢內助，把家庭打理得妥妥當當。余子明與馮素雲結婚50年，婚後育有2子1女，近年更迎來了外孫女，三代同堂。

余子明逝世｜余子明與馮素雲結婚50年，婚後育有2子1女，近年更迎來了外孫女，三代同堂。（yuchiming1944@IG)

余子明逝世｜余子明與馮素雲結婚50年，婚後育有2子1女。（yuchiming1944@IG)