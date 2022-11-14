47歲鄺文珣上載舊片外貌零差異！16年美滿婚姻曾因一事離家出走

【鄺文珣凍齡｜愛情】現年47歲的鄺文珣，日前於社交網站分享影片，其凍齡外貌再次引起關注。她把過往有份參演的劇集，與自己近期拍攝的片段，剪輯成影片，可見其樣子幾乎零差異，看落依然年輕及充滿氣質，難以想像是位三孩之母。能夠保持童顏，想必鄺文珣的生活愉快無憂，得到家庭的幸福滋潤。然而這一切的幸福，其實是得來不易，鄺文珣曾在訪問中坦言，兩人關係曾現大裂痕，險釀離婚，其後經雙方堅持和體諒，終於修補好感情。



【鄺文珣凍齡｜愛情】鄺文珣凍齡外貌再次引起關注。（IG@luciamayk）

【鄺文珣凍齡｜愛情】鄺文珣（圖左）年輕時曾拍《聊齋(貳)》。（IG@luciamayk）

小時候在電視前，已常見鄺文珣的身影。當年她被喻為「翻版劉嘉玲」，曾拍攝《真情》、《鹿鼎記》、《聊齋(貳)》、《洛神》和《刑事偵緝檔案》等，是不少男生心中的女神。期間鄺文珣亦曾歷4段情，在拍攝《真情》時，與同劇拍檔劉愷威擦出愛火，繼而發展關係，可惜據聞男方當年因與女舞者傳緋聞，以致兩人分手收場。

【鄺文珣凍齡｜愛情】鄺文珣與應德榮於2006年平安夜結婚。（IG@luciamayk）

【鄺文珣凍齡｜愛情】傳兄弟曾為她橫刀奪愛？

鄺文珣其後在1999年，與曹永廉拍拖，但兩人感情逐漸轉淡，甚至出現冷戰。鄺文珣為整理思緒而返回加拿大，有傳當時曹永廉特意託加國好兄弟鄭敬基，代為照顧女友，然而此舉卻湊合了兩人，鄭敬基被指「勾義嫂」，使三人關係更僵持。不過，鄺文珣和鄭敬基的戀情，也在一年後結束。

在娛樂圈情場失意，鄺文珣其後戀上製衣商人應德榮，兩人於2006年平安夜結婚，鄺文珣隨後淡出演藝事業，並誕下二子一女。雖家庭看似幸福美滿，然而兩人曾歷重大的感情變異，險要離婚收場。

【鄺文珣凍齡｜愛情】當年鄺文珣透過唱作人李健達，結識其外甥應德榮。（IG@luciamayk）

【鄺文珣凍齡｜愛情】兩人婚姻曾現裂縫。（IG@luciamayk）

【鄺文珣凍齡｜愛情】美滿婚姻背後的辛酸

當年鄺文珣透過唱作人李健達，結識其外甥應德榮，兩人拍拖4年後，決定邁向另一階段。鄺文珣曾在訪問坦言，雖然當時發覺對方缺乏安全感、很有控制慾，但因認定對方是終生伴侶，故沒有深究。結婚初時，兩人婚姻生活寫意，但在長子誕生後，問題卻漸現。她舉例，只要自己表現出不認同，對方便大發雷霆，不肯去教會、不跟朋友見面，「面對一個自我封閉的枕邊人，真是苦不堪言。」

【鄺文珣凍齡｜愛情】鄺文珣與丈夫其後因信仰而修補關係。（IG@luciamayk）

【鄺文珣凍齡｜愛情】曾離家出走、提離婚

由於丈夫常將負面壓力，轉投放在鄺文珣身上，使她開始抑壓情緒，不再與對方分享和表達感受。陷入冷戰期間，鄺文珣曾經離家出走，也一度提出離婚，婚姻關係危危乎，幸而他倆其後透過天父指引，開始意識到問題始末。原來應德榮的心結，源自與父親關係差劣，因不想被對方看死，於是自行創業，卻最終生意失敗，父親更因此幸災樂禍，令其想法開始變得偏激，甚至遷怒家人。

意識到問題主因，應德榮如釋重負，與鄺文珣共同正面解決問題。除了修補與家人關係，兩人的相處更多了解、支持和尊重，能夠輕鬆愉快地生活，關係昇華不少。感情中難免有爭執和不合，沒有一對是Perfect match，因此想要長久維繫關係的話，最重要是走進對方內心，了解和重視對方想法，共同面對心魔，並找出一個解決方法，這樣相處才會更舒適自在。