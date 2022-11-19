日本新興「不倫互助會」人妻們互相掩護婚外情！解構出軌4大原因

一段婚姻最重要是忠誠，但儘管這樣外遇出軌的新聞依然層出不窮，近日日本更出現了「不倫互助會」，是由一群二十多至四十多歲的家庭主婦組成，高𡶶時期多達三十多人，她們會互相幫助對方掩護出軌，避免丈夫們發現。而 YouTuber 佐賀太太曾分析日本人面對出軌竟是選擇「睜一隻眼、閉一隻眼」？



由三十多名已婚婦女組成的「不倫互助會」，她們會互相掩護對方婚外情行為。（劇照《金魚妻》）

近日日本出現了一個有趣的群組「不倫互助會」，由三十多名已婚婦女組成，她們會互相掩護對方婚外情行為，根據日本媒體「マネー現代」報導中，其中一位受訪成員分享她由其他家庭主婦的介紹加入，成員們為了不被起疑，會有互相借出衣服，讓大家都能漂漂亮亮地出門。另有受訪者分享與偷情對象外遇時間晚了來不及煮晚飯時，就會請互助會的成員幫忙，她們更會不時交流需要注意的地方，免得丈夫起疑。

YouTuber 佐賀太太分享到日本男性在面對妻子出軌行為，會選擇「睜一隻眼、閉一隻眼」（YouTube 頻道《 Mrs佐賀太太》）

明明日本女生和婦女總是給人一種賢淑的印象，日本婚內出軌新聞近幾年卻不時會聽到，就 YouTuber 佐賀太太分享到一個神奇現象，在日本男性面對妻子出軌的行為時，會選擇「睜一隻眼、閉一隻眼」，而她也整理出「4大原因」。

日本男性面對妻子出軌的行為時，會選擇「睜一隻眼、閉一隻眼」（劇照《金魚妻》）

第一個日本丈夫大多是要擔起家計，因此工作繁忙沒有時間陪伴妻子，令她產生了寂寞；其次大多妻子是全職主婦，會管理家裡財務，因此即使發現了她有外遇行為，也不想撕破臉，免得人財兩失。

YouTuber 佐賀太太提到日本丈夫們「會覺得男生和女生出軌是一件很正常的事」（劇照《金魚妻》）

佐賀太太提到「小孩」是很重要的因素，為了讓小朋友健康成長，大多丈夫們都會選擇忍氣吞聲。最後則是日本的社會風氣，他們覺得只要能維繫家庭，「會覺得男生和女生出軌是一件很正常的事」，也因如此日本人對於出軌，會有一種不太意外的感覺。