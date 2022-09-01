楊文蔚男友曾出軌終被誠意打動重拾信任　愛情長跑10年刻愛的紋身

楊文蔚｜中學時期的戀愛常被形容為短暫但美麗，但大家有沒有想過這些愛情也可長久走到最後？有「跳高女神」之稱的現役香港女子跳高運動員楊文蔚（Cecilia）與男友Daryl在中學時期一起在體育學院受訓而相識，至今已走過了10年愛情長跑！甜蜜的戀愛背後原來也暗藏感情危機，楊文蔚日前在節目中大爆男友曾出軌，但男友落力挽救感情，最終楊文蔚也被對方誠意感動到，兩人重歸於好，並有共識希望在女方出戰2024巴黎奧運後結婚，結束愛情長跑。



楊文蔚日前在節目中大爆男友曾出軌，但男友落力挽救感情，最終楊文蔚也被對方誠意感動到，兩人重歸於好。（《晚吹－戀講嘢》節目截圖）

楊文蔚中學時期邂逅男友 因對運動的熱愛而結緣

現年27歲的楊文蔚（Cecilia），是現役香港女子跳高運動員，自小就擁有過人的運動天分，14歲開始接觸跳高，後來更到體育學院接受有系統的訓練，一步一步向全職運動員進發。跳高除了成為了楊文蔚的人生目標與夢想，更令她邂逅到情定終身的伴侶。

10年前，楊文蔚就讀中學的時期，在體育學院訓練時認識到男友Daryl，楊文蔚憶述當年未正式交往之前，Daryl已經經常送自己上學，不久後Daryl在中秋節正日跟她表白，繼而正式成為情侶。

楊文蔚出身於破碎家庭，自小父母離異，而男友Daryl就出身自富裕家庭，爸爸是機師，媽媽是空姐，兩人的出身及家庭背景截然不同。男友Daryl當時是乒乓球選手，亦曾是香港大學乒乓球校隊主將之一，因為同樣對運動的熱愛把兩人拉在一起！

10年前，楊文蔚就讀中學的時期，在體育學院訓練時認識到男友Daryl。（cceciliayeung＠IG）

楊文蔚與男友的出身及家庭背景截然不同，因為同樣對運動的熱愛把兩人拉在一起！（cceciliayeung＠IG）

楊文蔚大爆男友曾出軌 被誠意打動原諒對方重歸於好

兩人的相處十分甜蜜，楊文蔚亦不時在社交平台上放閃！常聽說每踏入另一個人生新階段，愛情就很容易出現危機，楊文蔚這段情也不例外！楊文蔚日前在ViuTV節目《晚吹－戀講嘢》擔任嘉賓，大爆男友曾出軌，在大學迎新營中「偷食」師妹！

楊文蔚分享指，因為作為全職運動員，經常要到海外受訓，與男友有時要相隔2至3個月才見到一面。楊文蔚曾因為腳傷要留港接受治療，當時在病房偶爾看到男友手機的奇怪訊息息，繼而發現男友出軌，而對象就是在大學迎新營中認識的師妹，而男友對「偷食」的解釋竟然是「同你好似樣」。

楊文蔚大爆男友曾出軌，最終被誠意打動原諒對方重歸於好。（cceciliayeung＠IG）

楊文蔚當時發現男友偷食時感到傷心欲絕，再加上聽到男友與同性友人的錄音，當中有不少有關自己不堪入耳的說話，令她毅然決定離開：「當時我坐住輪椅都要走」！那時候楊文蔚一怒之下走回宿舍， 決心離開這個！但男友Daryl為挽救感情，每日在宿舍門口等候楊文蔚，由早上9時直至大門關閉才捨得離開，楊文蔚眼見男友誠意十足，最終也成功被打動，兩人重歸於好。

伴侶出軌無疑會令自己日後對愛情失去信心，但Daryl在往後的日子對楊文蔚無微不至的照顧，更會刻意跟異性保持距離，希望用行動證明對女友的忠誠，令楊文蔚重拾對愛情的信任，「多謝你令我繼續相信愛情」，看到楊文蔚在社交平台上載的放閃照，隔著螢幕也感受到兩人的甜蜜。而事實上，兩人的甜蜜事蹟也確實是數不盡！

楊文蔚與男友不時在社交平台放閃！（cceciliayeung@IG）

男友透過行動令楊文蔚重拾對愛情的信任！（cceciliayeung@IG）

愛情長跑10年刻愛的紋身超甜蜜！共識出戰2024奧運後結婚

先說楊文蔚的英文名字「Cecilia」，原來這個名字是由男友幫她選擇的，兩人前臂更刻有愛的紋身，實在是羡煞旁人！楊文蔚於今年6月回港比賽時，因在熱身時膝部受傷需要退賽，現正處於康復期，她不但樂觀地面對，更笑言「下年亞運應該參加到，否則真是要做牙醫夫人」，男友Daryl正正是準牙醫，楊文蔚這句不經意的說話，又要閃盲一眾粉絲了！

楊文蔚愛情長跑10年刻愛的紋身超甜蜜！（cceciliayeung@IG）

其實楊文蔚與男友也有結婚的共識，計劃在楊文蔚出戰2024巴黎奧運後就結婚，結束愛情長跑。這對戀人在愛情路上雖然遇過波折，曾經對對方失去信任，但愛情從來都是幾經波折才顯得彌足珍貴，所以也祝福楊文蔚會一直幸福快樂吧！

他讓我相信愛真的可以一輩子。 楊文蔚

【楊文蔚Q&A】