最怕空氣突然安靜？12星座男聊天秘笈　山羊忌探私隱、獅子愛稱讚

相較起女生，其實要和男生敞開心扉聊天是比較困難一些，有時候聊錯話題或者說錯話，就斬斷一段可能發展的關係就非常可惜。



這次要來剖析如何打開12星座男的話匣子，以及有什麼聊天禁忌，只要能趨吉避凶，相信很快就能和他們越聊越起勁～

和12星座男的聊天大法，打開他們的心扉！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊座

有話直說的白羊，最不喜歡拐彎抹角的對話，所以如果想問什麼、想聊什麼就直接和他們說，不要用試探性的問題，與他們直球對決，就是最棒的聊天體驗了！

金牛座

穩紮穩打的金牛，不喜歡一開始聊太多空泛的事情，所以建議可以先從最貼近彼此的話題，像是生活經驗或者成長過程等等，讓兩人進一步認識，才比較容易打開心扉。

雙子座

做為人人都能聊的雙子，基本上很難和他們沒有話聊，所以想和他們聊什麼都可以，但請不要撒謊、說大話，或者扭扭捏捏不知所云，會讓他們很不耐煩。

巨蟹座

比較內斂害羞的巨蟹，需要循循善誘地讓他們坦誠相見，因此可以先從他們也最重視的家庭開始聊起，會讓他們更有共鳴而和你繼續聊下去。

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獅子座

眾所皆知獅子男最喜愛面子，如果能收到稱讚和崇拜，他們的好感度會激升，所以如果能從他們的優點切入，多稱讚以及多追問，讓他們覺得被重視自己的優點，會很有成就感。

處女座

要很快地跟比較害羞的處女大聊並不容易，需要你更積極主動進攻，從最基本的興趣開始，然後要有耐心一點，一次不夠再聊第二次，或者多用訊息，會讓他們慢慢對你感興趣的。

天秤座

做為社交達人的天秤，屬於什麼都能聊的代表之一，就算你臨時想不到什麼話題，他們也會補上尷尬的時間，所以你就想聊什麼就聊吧，他們都是可以接招的！

天蠍座

敏感又深沉的天蠍，看起來不是很好聊的對象，但其實他們內心是灑滿能被點燃的火種，所以你還是可以放膽去聊，且用最真誠的一面對待，等他們明白你的心意以後就會用更強的熱情回應。

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人馬座

嚮往自由的人馬，對於旅行、玩樂或者新奇的事情絕對樂此不疲，因此把話題圍繞在這些有趣的事務上，他們絕對會喋喋不休地聊，也會加深對你的好感。

山羊座

屬於極度慢熱的山羊，非常需要耐心和他們培養，所以先從輕鬆有趣的話題開始聊，不要太去探究他們的隱私或者聊太內心的東西，先讓他們放下武裝，才能和你交心。

水瓶座

別以為水瓶是很天馬行空的人，就想跟他們聊這些不著邊際的事物，你是絕對無法進入那些難解的世界的，但水瓶的人是非常有愛心的，所以可以聊聊小動物，或者關懷一些弱勢的事件或群體，會讓他們覺得很有吸引力。

雙魚座

感性的雙魚很需要心靈層面的對話，他們會認為先聊到彼此內心世界，取得信任後才有更多的話題可以延伸，所以先從你自己敞開心扉聊，他們也會很快地跟上的！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】