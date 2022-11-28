前黑澀會瑤瑤與穩交5年男友分手！痛哭揭原因 網友：不要心軟復合

「金錢觀」是一段關係中的最大難題，不論情侶、夫妻還是朋友同樣會遇上。前黑澀會美眉成員黃喬歆（瑤瑤）與韓國男友李振遠，以結婚為前提穩定交往5年，多次於社交平台發閃。2年前更共同購入房子，感情看似相當穩定，但日前黃喬歆於節目《小姐不熙娣》中公開與男朋友已經分手，原因竟是二人當初說好共同購入房子，男方卻以韓幣貶值以及獨特的金錢價值觀為由，2年來不只房貸都由女方獨力負擔，就連租金都不願均攤，讓黃喬歆發現沒法再與他走下去。



黑澀會美眉成員之一的黃喬歆（瑤瑤）與韓國男友李振遠，穩定交往5年，日前女方於節目中公開與男朋友已經分手。（截自 節目《小姐不熙娣》）

黃喬歆在節目中分享到當初說好二人共同購入的房子，先由男方支付部分頭期款，房貸則是一人一半，但他卻以韓幣貶值換算台幣不划算為由，因此2年來不願意支付房貸，到後來黃喬歆乾脆把首期都還給男方，把房子當作她自己一人購入的。

黃喬歆就向當時男朋友提出他應該要分攤一點當作房租，但沒想到男方竟回「你為什麼要賺我的錢」（截自 節目《小姐不熙娣》）

事後因房子是二人同居用的，黃喬歆就向當時男朋友提出他應該要分攤一點當作房租，但沒想到男方竟回「你為什麼要賺我的錢」，原來在他的觀念中意為買房付房貸，就像是在存錢是理財的一種，以後房子賣掉是會賺錢的。黃喬歆在幾度哽咽後，再提到男方曾提議將房子賣掉一起租房，但瑤瑤認為「跟別人租的話，我們兩個一起虧錢。」在男方觀念中還是覺得他付房租給女方，是在賺他的錢，所以他寧願給別人賺錢，最後二人也分手了。

黃喬歆最後崩潰大哭道在兩人分手後，男方把二人共同養的愛犬帶回韓國，並最近經常打電話來想復合。（截自 節目《小姐不熙娣》）

黃喬歆最後崩潰大哭道在兩人分手後，男方把二人共同養的愛犬帶回韓國，並最近經常打電話來想復合。而在節目播出後，不少粉絲紛紛在她Instagram上留言勸說：「不要心軟復合！」

在黃喬歆與前韓國男朋友這段關係中，二人決定一起養寵物、購入居所，對未來有所規劃，但遇到了一段關係中最難的難題「金錢觀」不一。（IG@qiaoxinhuang）

在黃喬歆與前韓國男朋友這段關係中，二人決定一起養寵物、購入居所，對未來有所規劃，但遇到了一段關係中最難的難題「金錢觀」不一。兩人決定要長久走下去，一定會遇到這個問題，小至約會的花費，大至購買房子、汽車，像是黃喬歆的男朋友會覺得付房租給她是不值得，而女方則覺得房子則認為房子是二人當初說好一起購入，結果變成她自己一力負擔，就連幫忙分擔一下都不願意，二人的「金錢觀」差異太大，很難再走下去。

正影響一對情侶或夫妻的難題其實是觀念不一致，讓他們間多了爭吵、難過的事，久了二人分歧越來越多，導致沒法再走下去。（IG@qiaoxinhuang）

在婚前二人已經有明顯的「金錢觀」差異，男方一直想著自己會虧錢，女朋友只想賺他的錢。在婚後定必更易遇到生活上各種花費，舉例一對夫妻在金錢觀、消費觀上規劃不同，其中一方注重生活中儀式感，而另一半只考慮東西實不實用，讓二人生活與消費模式有很大落差，自然而然會多爭執。「錢」會是他們表面的問題，但真正影響一對情侶或夫妻的難題其實是觀念不一致，讓他們間多了爭吵、難過的事，久了二人分歧越來越多，導致沒法再走下去。