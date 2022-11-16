情侶交往10大禁忌　全觸犯就別怪會一直分手　只聚焦缺點難到白頭

有時候，我們不禁會想為何人家的感情路總是那麼平順，自己的卻總是磕磕碰碰遇不上與自己廝守終生的人。很多時候，分手的原因都是平時積累的不滿，忍無可忍的時候而爆發的。



情侶雖然是親密的關係，但不代表可以為所欲為，所以還是有些禁忌要顧及，否則就只能走向分手之路。

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1. 對方的好不是理所當然

很多人都會有理所當然的心態：父母一定要答應孩子所有的要求、情侶一定要奉獻所有等等。這一切是因為兩人太熟悉、太親密了，所以就會產生依賴感，覺得對方的付出是應該的。其實，當感受到對方的關心、愛意、付出時，說句溫暖的謝謝你、我愛你，對方都會覺得付出是值得的。

2. 每天緊盯對方的缺點

剛開始一段戀情時，對方的缺點似乎不覺得很重要。但是，當感情進入穩定期後，這些缺點很可能就會被無限放大。如果一直揪著這些缺點每天念，相信聽的人都會覺得煩膩。另外，長時間下來這是一種惡性循環。如果要與對方能長遠下去，那麼先要記得世界上是沒有完美的人，總會有缺點，不如細數對方的優點以及你們互相被吸引的地方。

3. 翻舊賬

翻舊賬是很多人的習性，這一切都是因為長期忍耐所積累的不滿。當出現問題的時候，應該想辦法解決，而不是給理由自己吞下去就好，但是同樣的事情在以後發生的時候，卻又不甘心地拿出來吵。陳年舊事是當初自己不願意追究的，那麼為何又要一直記在心裏呢？

4. 和前任保持聯繫

前任，是一個敏感的人物。除非大家彼此認識又或者有足夠信任並認真溝通過，確定大家深愛對方，深信前任只不過是一個過去式的情人、現在式的朋友。但如果知道自己的另一半非常在意前任這號人物，那麼就儘可能避免經常與前任接觸，這也是對這段感情的一種尊重。如果總是牽掛前任，總是和前來來往訊息，告訴現任：「分手後還是能當朋友」為理由，那麼請繼續沉浸過往就好，不要開始新戀情但是又對過去的戀情念念不忘，這樣的地雷一踩就只有毀滅。

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5. 經常質疑對方

信任是維繫感情的重要基礎，但如果經常質疑對方的好意、舉動，那麼就十分傷害感情了。當對方做出決定時，應該要相信對方的看法，這會讓對方覺得自己被肯定、被鼓勵。細心觀察身邊能細水長流的情侶，大多數都是能互相鼓勵，困難時互相扶持而不是互相埋怨的類型。

6. 查看手機

查看手機不是不能，但需要先取得對方的允許，而不是趁對方不知道的時候偷看。通常偷看過後，就會起爭執。看回第四點，信任是維繫感情的重要基礎，如果對方沒有任何出軌的蛛絲馬跡卻一直得不到你的信任，那麼這段感情談下去大家也不會愉快。就算兩人是親密的戀人、家人，大家都應該要有自己的隱私。

7. 控制慾太強

關心對方與控制慾是兩碼子的事情，關心對方認識的朋友、生活是因為擔心對方；控制對方認識的朋友、生活則是不讓對方有自己的生活。這兩者其實有著細微的差別，關心主要是要了解對方的生活圈子，但不會限制對方的自由。控制慾太強，在愛情初期會以為這是關心，但久而久之就會覺得厭煩，因為不管做什麼都會被對方限制著，最好能24小時只有兩個人一起，不參與其他圈子。

8. 追究前任的問題

人，總會有比較的心態，但其實比較卻沒有太大的意義，因為每個人總有自己的優缺點。對方會與你在一起一定是喜歡現在的你，你也沒必要一直要去追問他與前任之間的問題：為何分開、對方與他一起的點滴等等，這些東西知道了只會讓自己想得更多。做回自己，多讓自己升值，這樣會更加自信而不需要與前任比較。前任之所以是前任，一定是兩人有不能接受的點在那，所以不需要去追究啦！

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9. 不要冷戰

很多情侶遇到爭執的時候，總會出現冷戰的情況，以為大家冷靜了就可以當作沒事發生。但其實冷戰對感情非常傷害，既然兩人會吵架就代表兩人有著不一樣的觀點，因此應該要把事情搞清楚、找個平衡點，以後就不會再為同樣的事情吵。人的耐性有限，冷戰分分鐘冷下冷下就沒了。

10. 不要把分手掛嘴邊

有些情侶一談不攏就會丟出「分手」兩個字，以威脅或情緒勒索對方以達成自己的要求。如果只是一時氣話，以為可以嚇到對方，結果對方真的答應了，屆時要哭求對方還是灑脱真的分手，這豈不是本末倒置？所以，要說這句話的時候，真的要先冷靜下來，不要輕易說出口，因為後果不一定如你所想那樣。

情侶間雖然親密無間，但不代表可以不尊重對方，更不應該情緒勒索對方。了解對方、關心對方，讓對方能感受你的付出，才能讓愛情長久。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】