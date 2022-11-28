脫單｜你最近會在哪裡遇到好姻緣？一字洩露你邂逅未來老公的地點

突然而至的告白、迎面相對的莫名心動、老套相親會上的看對眼……愛情來得總是讓人措手不及。在一陣慌亂之後總會想，要是當時表現應對得更得體，會不會愛情成功的機率會更大？



可是誰能預料愛情就會在那個Moment出現呢？今天，科技紫微網就幫大家找到情緣最可能發生的地點，讓大家不再茫然之時被打得措手不及。想要尋找愛情，也可以多多關注這個方向哦！

請先從以下6個漢字中，憑直覺選出一個，然後再看答案。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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你最近會在哪裡遇到好姻緣？

答案：▼▼▼▼▼

選第一字、鴻

情緣自遠方發來訊息，想要尋找戀人，你該往遠處去尋找。當然，這個遠處，既是空間距離，也有可能是時間距離，也許戀人就會是你認識已久，但現在聯繫已不那麼緊密之人。而如果近期有往南方遠途出差的機會，也千萬不要錯過，途中的偶遇有機會成就一番美事。

選第二字、灼

桃之夭夭，灼灼其華。愛情總願意光顧美時美景之地，選擇了這個字的你，情緣該往這方面的地方去。風景優美的公園、校園，俊男靚女最愛成堆的時尚地標，都會是極易令你遇到戀情的好所在。當然，你自己也要注意一下自身打扮，精緻的人總會獲得更多好運青睞。

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選第三字、佑

選中此字的你，真是個有福氣的人。你的情緣帶著一絲天佑的祝福，想要尋找愛情，同樣需要去玩富有靈氣之地。城市中的博物館、美術館，鄉野間的自然景觀，以及靈力充沛的宗教聖地，都是你最近最易邂逅愛情的地方，遇見愛情的機率將會大大提升。

選第四字、榮

選擇這個字的你，情緣最易發生之地並不在具體某個方位，而是要注意場合。比如公司行號、商務酒會、有上位者在座的宴席，等等這一類比較正式的場合，發生愛情的機緣與機率最大。或乖巧、或沉穩、或落落大方、或自然得體，這樣的氣質更容易讓異性對你一見鍾情，甚至主動表白。

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選第五字、澤

選擇這個字的你，想要尋找情緣就要往有水存在的地方去，比如海邊、湖邊，有噴泉、水池的地方，都可以；或者五行屬水的地方也可以，比如水族館、茶館、酒吧......等等。當然，這個字還寓意著最近和你有緣人，可能帶有水屬性，比如對方五行屬水、工作行業屬水，所以遇到這樣的人，又合你的心意，也可以多關注一下。

選第六字、熙

光明之處、光明之時，便是情緣最易發生之地。也許是某個陽光明媚的午後，也許是人氣大旺場所、易結善緣之地，都有可能偶遇愛情。與你有緣的這個字，還要透露給你的訊息是，昏暗之地的緣分可能會給你帶來麻煩，不宜深入交往。

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