出軌只有0次和100次！研究：男性習慣偷食因腦殘？更焦慮被戴綠帽

「劈腿」帶來的刺激，以及造成的傷害，為何明明擺在眼前，卻總令人想偷嚐禁果呢？根據以下這些科學研究結果，或許更能一窺出軌者的大腦運作模式！



冒著風險也要享受「劈腿」的刺激！研究：多巴胺在作祟

美國《新聞周刊》曾指出，追逐偷情快感的人，其腦內的單胺氧化酶A分泌會降低，相對地，將增加大腦中多巴胺的生成，多巴胺生成的過程，會導致人們對親密關係的背叛，不過，這種興奮感就像上癮一般，令人甘願冒著風險只為得到快感，也解釋了所謂的習慣性劈腿。

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劈腿者恐陷「父親焦慮」情緒問題

研究也顯示，感情上的不忠，會導致男性經歷「父親焦慮Paternal Anxiety」的情緒困擾，類似於父親在孩子出生前，會產生不安全感與恐懼，而某些男人一旦偷情，其實內心反而會開始擔憂伴侶是否也早已外遇。

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出軌只有0和100次是真的！大腦會習慣不忠的行為

在科學上，與伴侶交往多年後，曾經大量分泌的多巴胺會下降，這也令大腦出現類似上癮後的戒斷症，令人無視現存關係，而都說出軌只有0次和100次，《自然神經科學》雜誌也曾分享一項研究，隨著時間的推移，大腦會越來越習慣說謊和不忠心的行為，不僅偷吃的一方不再感到愧疚，被出軌的一方若是原諒了，也會漸漸麻痺、縱容這般行為。

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