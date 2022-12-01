年尾趕出pool？測出夢想中戀愛的模樣　讓你在脫單過程少走冤枉路

在踏入12月份的當下也意味著 2022 還有差不多一個月的時間就要結束了，不知道大家年初為了想要找另一半所立下的 flag 如今是已經倒下開始擺爛還是仍在積極尋找中呢？



如果是已經找到另一半的話那就祝福長長久久了，要是還沒找到的話，那不妨來做個台灣 YouTuber 米鹿 DeerDeer 有關愛情的心理測驗吧！這個 「仲夏心花開心理測驗」 主要是測我們現在想要的戀愛到底是什麼樣貌的，或許做完這個心理測驗後，還未找到對象的大家都能更清楚自己到底想要一段怎樣的感情喲~

仲夏心花開心理測驗，看看你想要的戀愛是什麼模樣？（點擊放大開始心測）▼▼▼

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首先，這次的心理測驗問題是：假日約會，你理想中的情人，手捧一束鮮花給你，第一眼你看到了哪種花？題目裏有四款不同類型的花花供選擇，大家只要跟著自己的喜好和第一直覺選擇即可，完成後的測試者就可以直接去看對應的答案解釋啦！

－－－－－－－－－答案解釋－－－－－－－－－

同場加映：脫單｜你最近會在哪裡遇到好姻緣？一字洩露你邂逅未來老公的地點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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A、奶黃萬壽菊 | 你渴望談一段能被捧在手掌心上的戀愛

B、金黃色波斯菊 | 你希望有人能看懂私底下的你

同場加映：5大生肖自帶旺夫旺妻命 屬豬婚後富裕無憂 屬蛇伴侶賺錢俾你洗（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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C、甘洋菊 | 你希望自己可以勇敢去嘗試、勇敢去愛

D、雪柳 | 可以療癒對方所有的悲傷與不快樂

總體來說，這個心理測驗還是蠻準的，完成了的朋友不妨在留言區和我們分享測驗結果有沒有符合你想象中的感情樣貌吧！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】