未來奶奶列9媳婦法則：討好小姑子！男友態度成關鍵 終決定這樣做

婆媳關係｜不少女生們第一次見男朋友的家長，都會做好各種準備想給對方留下好印象，但同時這次的見面也是能觀察出妳未來奶奶，會在婚後怎樣對待妳！最近在台灣討論區Dcard上有位女網友分享她在第一次拜訪男朋友家長後，就決定不結婚了，原因是男朋友的媽媽列了「9大媳婦法則」，讓她很錯愕也無法接受。但被男朋友提出一方案，帖主認為可以與他決定繼續走下去，結婚過自己的日子。



婆媳關係｜這位女網友分享到在第一次拜訪男朋友家長時，有帶好禮物及很有禮貌對待，卻被不友善對待（截自 Dcard）

這位女網友分享到在第一次拜訪男朋友家長時，有帶好禮物及很有禮貌對待，男方媽媽卻板著臉質問她的年齡、家人職業、跟男朋友認識經過等等，當得知他們是遊戲中認識，她就開始大罵他們家最討厭打遊戲，認為會打到頭腦不清楚、不允許打遊戲等等，讓她超級錯愕。

9大媳婦法則｜要有駕照 沒有的話要去考

9大媳婦法則｜要有駕照 沒有的話要去考（《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）

其後男朋友媽媽就開始列出「9大媳婦法則」，首先被問及有沒有駕照，帖主她是沒有的，就被要求說：「要當我媳婦一定要有駕照，妳要去考，我覺得啦，開車才是最安全的」。第一條就讓人很難理解﹐先不說開車是不是最安全，考駕照本身就是個人的事，而且不是人人都負擔汽車的費用。

9大媳婦法則｜最少生一個小孩 經濟許可兩個就更好

9大媳婦法則｜最少生一個小孩 經濟許可兩個就更好（BB來了劇照）

生小孩問題也是初次見面最大的地雷問題，帖主就被問及她快30歲了，有沒有打算生小孩，但她早就跟男朋友討論好，在經濟允許下想生小孩的話是可以的。但男朋友媽媽卻硬性要求一定要有一個小孩，覺得男女都可以，但後來又加了一句「如果你們經濟許可，生兩個我是覺得剛剛好。」

9大媳婦法則｜要討好男朋友妹妹

9大媳婦法則｜要討好男朋友妹妹 （《對我而言可愛的她》劇照）

9大媳婦法則最讓人沒法理解的一點，如果是要求尊敬長輩很正常，但帖主卻被要討好男朋友妹妹，就很奇怪！男朋友媽媽自稱很開放，只要不踩到她的底線就很好相處，而她的底線就是她老公，她老公很疼愛女兒，所以她說：「妳只要好好討好我女兒，我老公就可以了，我，妳就不用特別討好了」。第一次見家長就被這樣的要求，真的非常不可思議，在帖文底下留言稱，「看到第三點就看不下去，這種嫁過去就是勞苦命。」

9大媳婦法則｜將來買樓要配合男方

9大媳婦法則｜將來買樓要配合男方（《香港愛情故事》劇照）

當被問到將來買房子要買在哪裡時，其實帖主就已經表明會配合男朋友工作，但男朋友媽媽卻理所應當的道：「也是啦！他一直都是在這附近生活，現在交通發達，以後要回娘家也是很方便啦」。但帖主男朋友是台中，而她在桃園，就算是在不塞車情況下開車也要一個半小時，更別說是搭大眾交通工具。這樣理所應當的話語，讓人感覺很不被尊重，也會聯想到假如將來嫁過去，也不會好受！

9大媳婦法則｜一切都是以夫家為主

9大媳婦法則｜一切都是以夫家為主（BB來了劇照）

在帖文中，帖主只用了一句「結婚後，我希望妳一切都是以夫家為主」，就已經讓人感覺到非常壓抑，這種可怕的傳統觀念，筆者也沒想到在2022年還能看到。婚姻，應該是多了新的家人，而不是有了新的家，原來的家就該放下，令人難以想像在這傳統觀念的家該如生活。

9大媳婦法則｜小孩要由夫家照顧

9大媳婦法則｜小孩要由夫家照顧（BB來了劇照）

提到假如能是夫妻兩人都工作賺錢就最好，但小孩該是誰照顧，帖主就提到她的媽媽可以幫忙照顧，他們不用擔心。但男朋友媽媽卻回，「妳還是要以我為主，如果我退休我就可以幫忙帶，不用麻煩到娘家媽媽那邊」。就讓人不能理解，明明小孩都是雙方長輩的孫兒，卻非常霸道要以她為主，而且後面對話更提出要給保姆費、星期六日不會幫忙等。

9大媳婦法則｜每個節日及每星期都要有一天聚餐

9大媳婦法則｜每個節日及每星期都要有一天聚餐（《香港愛情故事》劇照）

這位男朋友媽媽提到他們是很重視節日，可以不用當天過，但一定要有一天一起慶祝，以及每星期都要有一天回家吃飯，認為這樣才是家人。

9大媳婦法則｜不能發脾氣 有問題找老公 再讓他來溝通

9大媳婦法則｜不能發脾氣 有問題找老公 再讓他來溝通（《香港愛情故事》劇照）

這位男朋友媽媽自稱會把帖主當成女兒疼愛，但是在家裡不能對他們發脾氣，因為她認為畢竟帖主是媳婦，而她是奶奶。男朋友媽媽建議如果帖主有任何情緒或問題可以跟老公說，再請他來溝通，男朋友媽媽認為他們沒有必要接受帖主的脾氣。

9大媳婦法則｜婚後要求要與長輩同住

9大媳婦法則｜婚後要求要與長輩同住（《今生是第一次》劇照）

到底要不要跟男方父母同住是讓人相當頭痛的問題。而帖主卻初次見面就被男方父母要求婚後，要先到他們家裡住一段時間，不要直接搬出去住。這次只是帖主第一次到男朋友家裡拜訪，就被提出如此多個可說是無理要求，在見面後委屈大哭，說道：「她這種條件永遠沒有媳婦的。」

婆媳關係｜男朋友態度成關鍵

婆媳關係｜男朋友態度成關鍵，在帖文底下有不少網民都留言，提到男朋友在被媽媽大聲喝斥就閉嘴，他真的有辦法面對媽媽的壓力嗎？（截自 Dcard）

婆媳關係中，其中一個重點要看男方的態度，帖主的男朋友在見面過程中有想過插話的，但被他媽媽大聲喝斥他閉嘴，而帖主基於對長輩的禮貌，全程聽完沒有駁斥。在事後，帖主男朋友在安慰她，同時承諾自己會出來獨立，不會再讓帖主跟他媽見面和接觸，而最後帖主也同意做法，決定繼續在一起，結婚過自己的日子，再也不跟男友媽媽見面。也提醒考慮結婚的人，一定要看好所有環節，再決定！

在帖文底下有不少網民都留言，提到男朋友在被媽媽大聲喝斥就閉嘴，他真的有辦法面對媽媽的壓力嗎？筆者在看過不少婆媳間鬧劇，丈夫在中間的磨合，非常重要，要在中間當橋樑和調和，但當被喝斥就不敢說話，將來能否有勇氣面對媽媽的壓力，真的不得而知。而且當兩人間出現矛盾，就讓她們不再見面，而不是試著解開中間問題，畢竟結婚了之後數十年都不見面，就不會再出現問題，這終究只是治標不治本的方法。