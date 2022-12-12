懷疑男友出軌check電話無發現？3招FBI級偵查法　訊息清空也現形

交往期間劈腿或婚後外遇的情況時有所聞，就有網友分享自己透過iPhone抓到前男友劈腿，並整理出蒐集另一半出軌證據的3大方法，文章曝光後，引起網友熱烈討論，直呼手機真的藏有太多秘密了！



一名女網友在Dcard感情板以「抓到劈腿的3個細節」為題，表示日前看到另一名網友和遠距離交往的男友開始容易吵架，還抓包男友在使用一款睡前可以錄音給異性的交友軟體。原Po看了感同身受，透露自己與前男友也是遠距離戀愛，她發現前男友行為舉止不尋常後，透過手機利用3種方法成功找出前男友出軌的證據。

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1. 將iPhone螢幕下拉，會出現Siri建議的常用app

第一招檢查Siri建議的常用app。原Po直言，「特別是那種下體癢只記得撩妹爽的人，這邊就可以看見一些蛛絲馬跡」，如果在此處發現交友軟體「必分無疑」。此外，從「設定」進入「螢幕使用時間」，就能檢查手機各個app的使用時間，進一步找出最常使用的App。

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2. 查看常發送的emoji或line貼圖

原Po接著分享第二招，查看常發送的emoji或line貼圖，「渣男如果有正在使用交友軟體的話，有些emoji應該可以看出一些端倪」，像是吐舌頭、桃子、茄子，或是親親、抱抱的貼圖，如果對方平常很少對你使用，那大概就要問自己「他X的，他是對誰用！！！」

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3. 檢查IG分享功能建議列表

第三招則是檢查IG分享功能建議列表，原Po指出，點擊IG貼文下方的紙飛機符號後，會出現一列推薦帳號，同時也是最常互動的人，「如果裡面有你沒看過的陌生帳號…就可以放在心上去查查他是誰了」。

網友們看完後紛紛留言回應，「如何避免女友看到這篇文章...？」、「現在抓男友出軌方式越來越多了」、「談戀愛真的好麻煩，還是單身好了，剩下的錢還可以買買買」、「還有手機瀏覽器的分享，按下去會跳出經常聊天的人」。

不過也有不少網友認為，談戀愛還要花時間查手機太辛苦了，而且這些方法都可以被破解，「1. 只要更常用的app超過八個就無效，要洗掉也很簡單。2. 自始不授權iPhone使用時間報告即可。3. 對女友平常也傳這些emoji或賴貼圖就好 。4. 就算看到分享建議也不能證明什麼，不足為慮」、「妳的內心充滿恐懼與不信任。妳會繼續跟下一個、又下一個 『渣男」 對抗下去，也會繼續精進開發妳的偵查技巧。因為這些本符合妳對感情關係的期待與投射。」

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：別再看對話紀錄抓出軌！過來人分享FBI級3招，有偷吃完全逃不掉】