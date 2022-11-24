愛情｜找出你的生命靈數　預知讓你幸福一輩子的伴侶是怎樣的人？

明明已經有另一半，但卻覺得自己愛得很寂寞。並不是對方不愛你，你也能感受到那份愛意，但總是覺得少了一份踏實感，所以感情總是走得不長久，一直覺得很難遇到適合自己的人。



既然如此，可以試下找出自己的生命靈數，看出自己心里面的那份安全感。

找出你的生命靈數，她或他是適合你的另一半嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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想要知道自己生命靈數，就必須先將自己的出生年月日的數字加起來。如果總數為二位數，那麼則必須再相加，直至加到個位數就是屬於你的生命靈數了。

例子：1995年9月20日

方法一： 1+9+9+5+9+2 = 35 = 3+5 = 8

方法二：1995 + 9 + 20 = 2024 = 2+2+4 = 8

生命靈數1：找個能了解自己的對象

你有著領導風範，是個做事非常積極的人。你非常勇敢，遇到挫折也不會輕易放棄，非常堅強且獨立。但是，在愛情的面前你卻變得較為被動，比較喜歡單身生活。其實不是不向往戀愛生活，但直到要找到一個真正懂自己的人一點都不容易。尤其是當兩人的成長速度不一樣，往往會因為一方不明白而變成爭執，因此寧願自己一個人過得自由自在。加上單身一個人的時候都能自行處理各種問題，覺得兩個人反而多了更多煩惱。

生命靈數2：能雙方付出的對象

你是個不介意付出的人，尤其是在愛情方面，更加無私奉獻，因為你認為這是愛一個人應該有的表現。但很多時候，你的無私奉獻會讓對方覺得理所當然，結果自己卻疲於奔命，淪為對方的「工具人」。你想要的理想對象很簡單，最重要是兩人都能做到互相付出，雙方都很看重對方。如果兩人都處於成熟的關系，那麼都能做到彼此尊重，而不只是一味討好對方。一味討好的關系不是健康的，甚至可以說是「有毒的」，千萬不要誤會這樣的關系是因為愛。

生命靈數3：平淡的生活帶點驚喜的人

你是個社交能手，非常享受與朋友一起玩樂、聚餐的歡樂氣氛。因此，在愛情關系里也希望能遇到一個好像好朋友的另一半。除此之外，你著重擁有創造力和帶幽默感的另一半，讓平淡的生活變得不平淡。其實你不是遇不到適合自己的人，但你將「定下來」的生活想得比較嚴肅，讓你覺得定了下來就很難有驚喜與浪漫，迎接的只有安逸。這也是為何你需要另一半能擁有幽默感的理由，不管在一起多久都可以經常一起歡笑。如果能具備說走就走的旅人精神，那麼就更加加分了！

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生命靈數4：讓你實現夢想的人

天生的工作狂非你莫屬，你認為自己一定要先將自己照顧好、好好愛自己，之後才會遇到適合自己的對象。有時候，你會覺得自己很難好好經營好一段關系，所以寧願選擇不談戀愛。如果你能遇到一個可以讓你放心工作、實現自己夢想的對象，對方也能從你的角度去思考，讓你內心的憂慮降低，這樣就能讓你覺得有個人在身邊陪伴是個很有動力、特別幸福的事情。

生命靈數5：可以一起去冒險的人

你是個喜歡冒險的人，認為人一世最重要是能活在當下。對於未來有太多的不確定性，因此不會有太多的計劃。你享受單身的生活，因此會思考怎樣的關系比較適合自己，但重點都是不能過於幹涉你的自由。要你「定下來」是不容易的，你不是不想要結婚，只是要一直呆在同一個環境，會讓你容易產生厭倦的感覺。與其找到一個可以定下來的另一半，你更向往有一個可以與你到處冒險旅行的人，將人生更為豐富、幸福。

生命靈數6：能接受別人的不完美

你個人是一個完美主義者，對於身邊的人與事都有著一定的要求，旁人會覺得你諸多挑剔。在愛情關系里，其實你不是沒遇過不錯的對象，但卻因為自己堅持的一些觀念，讓原本深愛自己的人慢慢被推去遠方。其實你不是不懂世界上沒有完美的人，但是對於另一半卻會在無形中對對方添加了更多的期待和要求。這其實是因為你在一對方，但卻讓對方有了壓力。要讓你真正定下來與另一半沒有關系，而是你自己要先接受對方是個不完美的人，並學習如何經營一段感情。

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生命靈數7：給予雙方獨立空間

你非常享受單身生活，但並不是因為你孤僻內向，而是你認為真正的孤獨是身處於熱鬧環境但卻無限寂寥。如果有人打擾了你的寧靜時刻，反而會讓你覺得很反感。要讓你定下來談一段長久的感情不是不能，而是難以遇到可以給予你需要獨立空間的那個人。你希望你的另一半不會對你過分約束和控制，最好大家能保持距離。看起來好像是大家都是自由身，但其實靠的是兩人的那份自律來經營。要兩人都找到那份平衡點一點都不容易，所以需要花點時間去尋覓。

生命靈數8：不會欺騙自己的人

你是個夢想的實踐者，會非常積極地為自己的未來與人生走出一條光明的道路。就算自己一個人，你也可以活得很精彩，所以會讓旁人覺得你是個很難定下來的人。其實你對另一半的要求不高，只要對方不會欺騙自己就已經很足夠。旁人會誤會你很愛玩，喜歡冒險、刺激、驚喜等等，但你只是想要有個伴偶爾可以來個浪漫旅程，平時能靜靜陪伴著你，就算兩人不說話也會覺得很踏實。

生命靈數9：共同分擔大小事的人

你是個非常人道的人，你會探索自己的價值，對於身邊的人都能做到關愛和給予支持，盡自己的能力去為社會做點事情。在愛情關系里，你對另一半的要求不多，最重要是能夠做到善良與孝順。要讓你定下來的因素很多，但一定必須擁有心思細膩的人。他需要清楚知道你內在的情緒，必要時可以聆聽和陪伴對方。除此之外，大家能一起分擔生活中的大小事，並且可以給予支持和認同，這是一件非常幸福的事情。

對自己的另一半是不是有點頭緒了呢？如果還沒遇到理想的另一半，那麼就要繼續努力了！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】