日本超虐心真實愛情故事　感動千萬YT網友觀看　釣出本尊親自留言

一篇投稿故事畫成的動漫，在youtube超過1128萬次觀看，並吸引了無數網友的留言！



究竟，這段真實故事，為何能觸動大家的心呢？

偷偷說，先準備好紙巾準備擦淚！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

24歲，墜入人生低谷

24歲時，我墜入了人生低谷。交往了6年的未婚夫拋下我，和我高中朋友在一起了。沒想到，壞事接踵而來，父親去世之後媽媽也跟著離開，在葬禮請假的時間裡，我原本負責的項目全被後輩接手了，工作只剩下倒茶、整理資料，甚至被毀婚的事還傳進公司同事耳朵裡，我成了所有人眼中的笑柄。身心俱疲的我，心中閃過，乾脆死了算了的念頭。

回到公寓的我，用前男友的領帶做了繩子，留下了遺書：我討厭我的人生。正當我準備踢倒椅子的那刻——房間門突然被打開了，一位陌生男人突然出現，並和我對上了眼神。那時候的我，看起來應該非常蠢吧？！而那男人對眼前這個狀況，也是一臉感到很困惑。

但，下一刻，他連鞋子都沒脫就衝進屋裡，直呼：請下來吧！他抱下我後，只說著：我進錯房間。然後，就安靜走出去了。我對突然發生的一切，感到渾身無力，就睡著了。

第二天，我還是一如既往去上班，痛苦地渡過每分每秒。但是，有件事情不同了，有個人站在公寓門口，他走到了我的面前，並說昨天真是對不起。我住在樓上，昨天喝醉了，想和您道個歉，您有時間嗎？就這樣，我們一起去了居酒屋，明明是第一次見面，卻聊到停不下來。我一股腦的把所有事都對他傾訴，哽咽時他會溫柔輕拍著我。

正式交往半年後，兩人結婚了

從那之後，我和他會一起吃晚餐。就這樣過了半年，我的生日到了，結束工作回到家時，他拿著一大束花送我。那天，我們正式交往了。又過了半年，下班回來的他，像拿著滿分答卷般的雙眼放光，給我了婚姻申請書。

我在簽字的時候問他：我也想讓你幸福。如果是為了你的話，我什麼都可以做。讓我做點什麼吧？他想了下後，溫柔笑著對我說：那，不允許妳死在我前面。

我們沒有舉辦婚禮，也沒有生孩子，就像以往一樣在狹窄的公寓裡生活著。真的太幸福了，不知不覺間，我和他相遇已經10年了。我並不是個稱職的妻子，卻一直被他慣著，聽著他說：一直以來都謝謝你呀！真的過得很幸福！

同埸加映：阮玲玉遺書留下四字：人言可畏 電影紅星終究逃不過一個「情」字（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

幸福日子轉眼過了10年......

現在，我正躺在醫院的病床上，他每天都會來看我，握住我的手。

可能是上天對我的懲罰吧！曾經想放棄生命的我，在上個月檢查出了癌症，我明明還想繼續和他在一起，卻要先走一步了。明明答應了不會死在他面前，卻沒辦法實現這個承諾。我真是個不稱職的妻子。

妻子最後的留言

最後…我想對他說：能與你相遇、能成為你的家人，真的很幸福。謝謝你發現了我，你的溫柔把我拯救了出來。很抱歉沒能遵守承諾，我先到那邊去等你，所以等你變成老爺爺了再來吧！我愛你。

希望有天，這篇投稿，能送到你的身邊。

同場加映：5大生肖自帶旺夫旺妻命 屬豬婚後富裕無憂 屬蛇伴侶賺錢俾你洗（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 10

感動無數日本網友！丈夫也親自回應了

在7千多留言中，有一則吸引了大家的目光。原來，是故事中的丈夫！他寫下：大家好，我是伊藤直人。平時我很少看youtube，直到公司熟人來問我，這故事是我和妻子的嗎？所以，我就來看看了。我妻子的名字是香織，在3年前去世了。

前幾天，我迎來了她的3週年忌日。說來慚愧，不知道是否上了年紀，我的淚腺也變得脆弱了。即便已經過了3年，還是沒忍住眼淚。和妻子的生活每天都很快樂，彷彿世界都在發光。這個影片吸引了很多人，大家也給了很多的鼓勵，真的非常感謝漫画ストーリーズ，把香織的投稿製成漫畫故事。

最後，想向大家傳達，為了不留下悲傷的回憶，請珍惜每一個平凡的日子。

看到這，編編已淚流滿面…你呢？

延伸閱讀：

素人版「鋒菲戀」23年後跨國再重逢！700萬網友淚崩： 看完又想找初戀情人了

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】