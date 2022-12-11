嫁有錢人並非表面風光？內地女揭婚後悲慘生活：慘遭家暴致流產

「嫁個有錢人」或許是不少女生有過的夢想，但事實上又是否如童話般美滿呢？最近有位內地女就在社交平台上大爆自己嫁給有錢人後的悲慘生活，慘被老爺當工人般差遣之餘，老公更出軌，甚至家暴，導致她流產，最終忍無可忍堅決簽紙離婚，並把丈夫的種種惡行公諸於世！



有位內地女就在社交平台上大爆自己嫁給有錢人後的悲慘生活，慘被老爺當工人般差遣。（《家族榮耀》劇照）

內地女「王登登」與富二代丈夫是初中同學，自小就認識，在大學二年級時開始發展至戀人關係，並在畢業後一年結婚。王登登表示老公是她的初戀情人，本來能夠嫁給有錢人並與初戀修正果是不少女生夢寐以求的幻想，而老公父親也確實是上市公司董事長，身家豐厚，但婚後生活卻沒有大家想像的如此風光。

內地女「王登登」與富二代丈夫是初中同學，自小就認識，在大學二年級時開始發展至戀人關係，並在畢業後一年結婚。（王登登__@weibo）

王登登透露，在她剛畢業、年僅24歲時，就辭去本來的工作，毅然離開家鄉杭州，跟隨丈夫一家到寧波結婚生活。王登登表示，在結婚的時候，已經覺得與普遍認知的「豪門婚姻」不一樣，沒有拿過一分錢的彩禮，也從沒提出過要買車買樓，即使收到的鑽戒、珠寶、名錶等，都要通通交還給奶奶。

王登登在婚後與老公及老爺同住，即使別墅很大，但她的活動空間其實只有飯廳及自己房間，王登登亦需要負責家裡所有家頭細務，跟傭人沒甚麼分別！不要以為婚後可以當少奶奶，除了平日要做家務外，還要到老爺公司上班的！

在老爺公司上班，王登登得到的月薪只有6500人民幣（約7200港元），王登登直言人工很低，但一直覺得是為「自己家裡」工作，所以就沒有計較。結婚後不久，王登登就懷孕，但因為過於操勞，出現出血狀況，醫生建議請假在家安胎，怎料老爺得知後大發雷霆，更被公司人事部扣減工資！

內地女婚後被老爺使喚慘變工人！（王登登__@weibo）

結婚4年，丈夫沒曾給予王登登一分亳家用，玩一個遊戲可花上百萬、千萬，終日花天酒地，豪爽地用於社交、娛樂，但對老婆、孩子就吝嗇得很。在王登登懷孕期間，老公不但對妻子漠不關心，晚上花天酒地到凌晨2、3點，回到家還要叫醒妻子為他準備食物，有時甚至帶女伴回家約炮。

王登登獨自到美國生孩子，老公亦不聞不問，直到她帶孩子回國，老公對孩子一眼也沒看過，老公甚到跟王登登直言後悔當初結婚。王登登為了孩子，告訴自己一定要捱下去，在壓力沉重之下更患上了產後抑鬱。

很諷刺地，王登登在2021年竟然再次懷孕，老公就多次跟她提出離婚，更千方百計要逼她墮胎，指：「第一個孩子已經是意外，意外就不要發生第二次了」，總之就要她放棄腹中胎兒。老公甚至開始對她家暴，把她從床上踢下來，又揪著她的頭髮把她趕出來，更用手機電筒照她的眼睛，完全不顧老婆與胎兒安全。

在王登登懷孕期間，老公不但對妻子漠不關心，晚上花天酒地到凌晨2、3點，回到家還要叫醒妻子為他準備食物，有時甚至帶女伴回家約炮。（《夫妻的世界》劇照）

王登登曾經因為孩子而不想離婚，但在日積月累的家暴與身心折磨之下，令王登登流產了，因為這樣，王登登終於決心簽紙離婚，離開這男人！看到王登登的故事，或者以往曾經有幻想過嫁個有錢人或嫁個豪門，但究竟婚後生活是否真的如幻想中的風光呢？女人要懂得愛惜自己，真正的愛情是應該互相疼錫、互相呵護，家暴也絕對不可忍受！