結婚｜嫁給有錢人真的幸福嗎？ 每個女人結婚前要先了解的7件事

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-21 09:01

最近編輯聽到了一個故事：某位條件還不錯的女性朋友突然說要結婚了，而對象卻是其貌不揚的肥宅，這個決定讓身邊的友人都跌破眼鏡。「以她的條件明明可以找到更好的， 為什麼偏偏要選個肥宅呢？！」

說到這邊，應該有人猜得出來：「如果不是因為有了，那就是這個對象家裡很有錢。」 果不其然，這個肥宅除了家世還不錯，而且他們也不小心有了，所以即使身邊的人都反對這個婚姻，她也堅持要嫁給他。

結婚之後，孩子順利出生，這個女生就理所當然的專心在家帶小孩，過著相夫教子、人人稱羨的生活，但，最近她卻開始萌生了離婚的念頭。在結婚前，她曾多次向還是男友的先生說： 「結婚後希望能出去工作......」都被男友給否決了。婚後那當然更不用說，完全是一點機會都沒有，所以現在的她被困在家裡，過著「不自由也不自在」的生活。

前陣子因為某些原因，她不得已得暫時搬回去婆家居住，結果被婆婆嫌棄她不會做家事，這讓她更加深想離婚的念頭……

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男方家有錢其實和妳無關

從小時候開始，常聽到媽媽們對著女兒耳提面命的說： 「要嫁給有錢人！」、「要釣個金龜婿！」彷彿只要嫁給有錢人，生活中的一切問題就能迎刃而解：可以在家當少奶奶，家裡有阿姨打掃；可以去百貨公司血拼、和朋友喝貴婦下午茶；可以讓娘家的生活獲得改善，爸媽都能跟著過上好日子。

不過，以上的劇情只是言情小說作者的想像而已，實際的情況根本就不是如此。有理之前的文章「有錢人和你差的不止是錢：學習如何活得像個有錢人」文中有提到：有錢人對於錢的態度是珍惜及尊重的， 每一分用出去的錢都希望是有投資價值的， 所以會把錢花在將來會增值的事物上， 不隨便浪費每一分金錢。

在有錢人的眼中，上面這些血拼喝下午茶不太可能是會增值的行為，反而是浪費金錢的行為，除非今天妳在上流社會中有一定的知名度，要藉由社交活動來拓展夫家的事業版圖，才有可能被允許，否則大多數聽到的都是：沒和公婆同住的，在家相夫教子、接送小孩、料理三餐，忙得團團轉；和公婆同住的，在家相夫教子、接送小孩、料理三餐、服侍公婆、打掃家裡，忙得團團轉；工作能力被夫家認可的，在夫家的事業中任職，每天忙的不可開交，下班後還是：相夫教子、接送小孩、料理兩餐，忙得團團轉。

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一般人會想說：為什麼不請阿姨來打掃？不是有錢人嗎？但， 有錢人會想說：為什麼要請阿姨來打掃？不是有媳婦了嗎？所以男方家裡有不有錢真的和妳無關，重要的是另一半的價值觀是否和妳想的一致：他認同妳想過養尊處優的生活方式，也願意和他的父母爭取讓妳過養尊處優的生活，

如果不是這樣的話，那請妳不要再做白日夢了。有錢人家找媳婦著重投報率，演藝圈中不乏女明星幫富豪生子， 卻始終嫁不進豪門的新聞，為什麼即使生了兒子，還是無法成為富豪家的一份子呢？「因為在有錢人的眼中，門不當戶不對的婚姻投報率太低了。」

他們寧可花大把鈔票把房子和股票送給妳，也不願把有著高投報率的企業聯姻機會，讓一個門不當戶不對的人給占去。萬一將來有個門當戶對的對象出現， 在沒有婚姻約束的情況下，要分手也方便省事。不過以上的情況只會出現在真正的富豪家庭裡，一般家世稍微好一點的家庭，大多還是願意接納家世普通的媳婦，只是對待方式就會稍稍的不同：如果媳婦的家世相當，那當然不可能隨便的使喚媳婦，畢竟人家是以千金大小姐的身份嫁進來的，生活水平當然要維持和婚前一樣，否則怎麼向有頭有臉的親家交待。

如果這個媳婦的家世一般，對於婆家來說，那就等於多了個可以免費使喚的對象，既省去了請阿姨的費用，又可以好好的調教，何樂而不為呢？幸不幸福與對方家世無關，而是有沒有想清楚。

看完有理上面的分析，有人可能會問說：「難道有錢人就不能嫁嗎？」有錢人不是不能嫁，而是妳在嫁之前有想清楚嗎？很多人只是為了結婚而結婚，並沒有認真看清楚眼前這個人到底適不適合自己，就貿然踏進了婚姻，結果婚後迎面而來的是兩人生活習慣和價值觀的重大差異，還有兩方家人三不五時的各種干涉，如果這時還加進育兒的壓力，沒幾年婚姻就被以上種種壓榨到只剩下痛苦和無奈。

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所以重要的是：

結婚前請張大眼睛確認， 眼前這個人是適合與妳共度未來人生的人嗎？

1. 你們的生活習慣是否契合？

2. 你們的興趣是否彼此都能接受？

3. 你們的金錢與價值觀是接近的嗎？

4. 你們的育兒思維是否一致？

5. 你們的家事是否有合理分工？

6. 你們的家人是否願意讓你們小家庭有自己的空間？

7. 婚後妳是否還保有經濟能力？

如果以上有任何一點讓妳感到質疑，請冷靜下來好好思考，並和另一半面對面認真討論，等兩人都達到一定的共識後，再決定要不要結婚。結婚只是一個儀式跟過程，走過紅毯的絢爛之後，在終點等著的是和柴米油鹽為伴的現實。所以別被浪漫多金的求婚儀式給沖昏頭，婚後的現實可是會狠狠的將妳打回原型，到時想後悔也來不及了。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：有理小姐的反轉人生，原文：嫁給有錢人真的幸福嗎？ 嫁給有錢人之前，妳要先了解這些事。】