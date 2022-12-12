法證先鋒V｜黃宗澤因單親背景不嚮往婚姻　最好女方主動展開追求

【黃宗澤｜法證先鋒V】TVB重頭劇《法證先鋒V》現正熱播，今輯高級化驗師一角由黃宗澤（Bosco）飾演，劇中形象相當冷酷，習慣獨來獨往，不擅於群體生活，不少網民也表示跟現實中的黃宗澤似乎有很大的反差！

黃宗澤在劇中與黃敏奕有感情線，私下的他也有過多段情史，其中與胡杏兒的8年情最為轟動，相隔多年也沒正面回應過當初分手的原因。黃宗澤近日作客騰訊新聞《答爾問研究院》時，就罕有提及對婚姻的看法，表示對婚姻不憧憬、不嚮往，網民也猜測或許這就是當年與胡杏兒8年情斷的原因！



【黃宗澤｜法證先鋒V】高級化驗師一角由黃宗澤（Bosco）飾演，劇中形象相當冷酷，習慣獨來獨往，不善於群體生活，不少網民也表示跟現實中的黃宗澤似乎有很大的反差！（《法證先鋒V》劇照）

42歲的黃宗澤（Bosco）入行超過20年，多年來歌影視三棲發展，憑著TVB劇集《衝上雲霄》中「謝立豪」一角而開始廣為人知，陸續擔任不少劇集男主角，一步一步成為TVB一線小生地位。2017年，黃宗澤與TVB約滿後宣布不再續約，並到內地發展，令演藝事業更上一層樓，而今次在《法證先鋒V》中飾演高級化驗師「余星柏」就是黃宗澤相隔5年後，重返TVB之作！

【黃宗澤｜法證先鋒V】今次在《法證先鋒V》中飾演高級化驗師「余星柏」就是黃宗澤相隔5年後，重返TVB之作！（boscomine＠IG）

法證先鋒V｜黃宗澤與胡杏兒8年情最轟動 因單親背景不嚮往婚姻？

黃宗澤的演藝事業可說是節節高升，但感情生活似乎就未有進展！曾經被封為圈內其中一位「女神收割機」的黃宗澤，自己也曾自嘲「緋聞多」。提到緋聞對象，黃宗澤曾與陳嘉桓、倪晨曦、張曦雯、余香凝、張沙沙等都有傳過緋聞，而講到最轟動的戀情，就不得不提與胡杏兒的8年情了！

【黃宗澤｜法證先鋒V】講到最轟動的戀情，不得不提與胡杏兒的8年情了！（《我的野蠻奶奶》劇照）

黃宗澤與胡杏兒在2005年，因合作拍攝TVB劇集《我的野蠻奶奶》戲假情真擦出愛火花，不過當時兩人並未有承認戀情，是到了2011年，胡杏兒憑著《萬凰之王》勇奪視后殊榮才公開認愛，當時圈內、圈外也紛紛為他們送上祝福，並十分看好這段戀情，成為圈中公認的金童玉女。

可惜，這段戀情始終未能修成正果，兩人在2012年宣布分手，多年來兩人都沒有怎樣提及分手原因，只表示是「和平分手」，當中並不涉及第三者，胡杏兒後來亦於2015年與商人李乘德結婚，婚後至今依然恩愛，一家五口幸福甜蜜，黃宗澤也大方為舊愛送上祝福。

【黃宗澤｜法證先鋒V】這段戀情始終未能修成正果，兩人在2012年宣布分手，多年來兩人都沒有怎樣提及分手原因，只表示是「和平分手」，當中並不涉及第三者。（《野蠻奶奶大戰戈師奶》劇照）

黃宗澤與胡杏兒這段情雖然已成過去，但仍然令人非常深刻難忘！多年來，兩人都沒曾提及分手的真正原因，到近日黃宗澤作客騰訊新聞《答爾問研究院》時，竟然罕有提及對感情的看法！黃宗澤表示自己是在單親家庭長大，所以從小就對組織家庭沒有憧憬及畫面，「沒有規劃自己幾歲要結婚，幾歲又要生孩子，然後要生多少個孩子，這我從來都沒有想過」。

女生總是重視承諾，亦會憧憬跟另一半的將來，特別是經歷愛情長跑，有時確實會「不結就分」，當另一半從沒計劃過與自己的將來時，實在會令女生們失去安全感。雖然黃宗澤並沒有直接指出這就是與胡杏兒當年分手的原因，但不少網民也猜測這很大機會是導致8年情斷的一大因素。

【黃宗澤｜法證先鋒V】近日黃宗澤作客騰訊新聞《答爾問研究院》時，竟然罕有提及對感情的看法！（boscomine＠IG）

法證先鋒V｜黃宗澤緋聞多多 曾是女神收割機

黃宗澤當年與胡杏兒分手後，就傳出與楊崢的戀情！兩人被拍到在餐廳激吻令戀情曝光，他們其後更迅速公開戀情，不過這段相隔9年的姊弟戀公開後21日就火速結束，最終也是分手收場！

【黃宗澤｜法證先鋒V】黃宗澤與楊崢被拍到在餐廳激吻令戀情曝光，他們其後更迅速公開戀情，不過這段相隔9年的姊弟戀公開後21日就火速結束。（《美女廚房》截圖）

其後黃宗澤亦跟過不少女星傳出緋聞，包括在內地劇集《長在麵包樹上的女人》的同劇女星柳岩，兩人在劇中有多場吻戲，被傳兩人戲假情真吻出真感情，不過後來這段緋聞卻不了了之。後來，黃宗澤又與合作拍攝網劇《守護神之保險調查》的陳嘉桓傳出緋聞，陳嘉桓多次被拍到出入黃宗澤住所，又經常現身男方的生蠔餐廳，不過兩人並沒有承認關係。

除此之外，又有指黃宗澤曾力追余香凝，主動約對方食飯，另外跟龔嘉欣、王敏奕、張曦雯等不少同劇演員都曾傳出過緋聞，只不過通通都沒有承認，他更曾自嘲其情史人所共知：「成段歷史一打我個名在電腦，情史就立即彈出來，大家都知道」。

【黃宗澤｜法證先鋒V】其後黃宗澤亦跟過不少女星傳出緋聞！（boscomine＠IG）

法證先鋒V｜黃宗澤自稱單身多年 開出3大離地擇偶條件

近年，黃宗澤在事業路上步步高升，但反而向來異性緣旺盛的他，在感情生活上就沒甚麼進展了！黃宗澤自稱單身多年，更曾開出「三不」擇偶條件，他表示自己「重友輕色」，必會以兄弟至上，所以女友絕對不可以黐身，太嬌嗲、太小鳥依人也不喜歡，喜歡較獨立的女生，是圈外人也不介意，最好是對方主動追求自己。

另外也不希望女友會要求自己報告行蹤，也不可以太過計較，不可因為自己有緋聞而表示妒忌，不少網民看到黃宗澤開出的擇偶條件後，也認為相當離地，不過黃宗澤對拍拖也只抱著隨緣的心態而已。

【黃宗澤｜法證先鋒V】黃宗澤自稱單身多年，更曾開出「三不」擇偶條件！（boscomine＠IG）