「細龍生」鄭世豪現實中為寵妻好男人　感激太太無條件支持捱出頭

鄭世豪｜現年44歲的藝人鄭世豪因在處境劇《愛回家之開心速遞》中飾演「細龍生」一角而廣為人知，並成功入屋！現實中的鄭世豪原來是個對太太相當專一的愛妻號，日前就趁著不用開工，跟太太燭光晚餐慶祝結婚9周年，並在社交平台上載合照高調放閃，分享指：「第九年結婚紀念日，今日咁啱不用開工，就決定去中環行吓街，食餐靚浪漫晚餐啦」，隔著屏幕也感受到兩人的恩愛與甜蜜！



現實中的鄭世豪原來是個對太太相當專一的愛妻號，日前就趁著不用開工，跟太太燭光晚餐慶祝結婚9周年！（chengsaiho＠IG）

鄭世豪與太太是公屋街坊 在巴士重遇而相戀開展巴士情緣

鄭世豪太太是圈外人，兩人同為公屋出身，兒時住在同一個屋邨一起長大，當時二人並沒有甚麼交流，只是出入時會見到大家而已。直至在十多年前，鄭世豪在乘搭巴士時重遇這位昔日的小女孩，他也竟然鼓起勇氣上前搭訕，並問對方拿電話號碼，就這樣開展了這段巴士情緣！

在這天，兩人便開始互相交流，漸漸之間發展至情侶關係，並在2013年註冊結婚。因為兩人是在巴士上重遇，所以對「巴士」有著一份情意，就連求婚及拍攝結婚照都在巴士，相當有趣！

鄭世豪太太是圈外人，兩人同為公屋出身，兒時住在同一個屋邨一起長大，當時二人並沒有甚麼交流，只是出入時會見到大家而已。（chengsaiho＠IG）

鄭世豪用盡生仔積蓄圓歌手夢 太太沒怨言無條件支持

由相戀到結婚，鄭世豪在事業上都還未有一個很大的成就與肯定，但慶幸太太一直在身邊默默支持自己，無論鄭世豪想做甚麼、想試甚麼，太太都只有一句：「好，你做」，正正因為有妻子的支持，才令鄭世豪可以毫無後顧之憂地實現夢想。

由相戀到結婚，鄭世豪在事業上都還未有一個很大的成就與肯定，但慶幸太太一直在身邊默默支持自己。（chengsaiho＠IG）

在結婚之前，鄭世豪都只是一個籍籍無名的小演員，但太太從沒介意過，直到兩人結婚後，鄭世豪才遇上《星夢傳奇》這個機會，才開始越來越多人認識。鄭世豪曾經跟太太一起儲了一筆錢，計劃用於日後生孩子時的教育基金及家庭開支，但在約6年前，鄭世豪竟然動用了這筆積蓄，出唱片一圓自己的歌手夢，而太太依然是無條件地支持！

鄭世豪也有把太太的默默支持看在眼內，所以也對老婆寵愛有加，是圈內數一數二的愛妻號，不時在社交平台上載合照放閃之餘，也曾透露只要不用工作的時候就會花時間陪伴太太，在疫情期間甚至會天天為太太下廚，恩愛得羡煞旁人！

在結婚之前，鄭世豪都只是一個籍籍無名的小演員，但太太從沒介意過！（chengsaiho＠IG）

鄭世豪把太太的默默支持看在眼內，所以也對老婆寵愛有加，是圈內數一數二的愛妻號！（chengsaiho＠IG）

鄭世豪入行至今已超過20年，初入行時在TVB做過7年禮儀先生，就算有劇拍也只是飾演路人甲乙，可以走到今日成為人所共知的「細龍生」絕對是得來不易，期望鄭世豪在演戲及歌唱路上也可以繼續更上一層樓吧！