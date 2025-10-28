許紹雄逝世享年76歲｜愛妻寵女逾30載 人緣極佳！遺多個經典角色

資深藝人許紹雄病逝，享年76歲。許紹雄塑造過的經典角色眾多，演技精湛，每個角色都深入人心，演技精湛。圈中人緣極佳，昨日下午傳出病危消息，隨即他的家人及眾多圈中好友陸續趕赴醫院探望，惜至今日（28/10）凌晨因癌症引發器官多重機能衰竭，已安詳離世。

許紹雄除留下許多經典角色外，他的「愛妻號」形象也是眾所皆知，鰜鰈情深逾30年。許紹雄於1992年與新加坡籍太太龍嬿結婚，二人育有一女兒許惠菁，一直把愛女視作掌上明珠。



許紹雄近年減少幕前演出 享天倫之樂

許紹雄近年大幅減少幕前演出，與家人移居新加坡享受半退休生活。他向來是圈中著名的「廿四孝老豆」，自愛女許惠菁（Charmaine）去年底嫁人後，榮升岳父後，把重心放在家庭上。許紹雄早年更投資約7百萬支持女兒在新加坡創業，開設多間咖啡店及烘焙店。

現年74歲的許紹雄於1992年與新加坡籍太太龍嬿而結婚，二人育有一女兒許惠菁。（IG @benz_hui）

許紹雄演技精湛 憑「歡喜哥」再奪獎

許紹雄出身自第一期無綫藝員訓練班，演出過最為人熟悉的經典角色有《新紮師兄》大隻廣和《新紮師妹》的方鍾Sir等。2013年憑《My盛Lady》香善男一角，獲「最佳男配角」，成為他演藝生涯中首個角色獎項。翌年在《使徒行者》中飾演奸角「覃歡喜（歡喜哥）」，再創事業高峰，奪得「最受歡迎電視男角色」。作為「綠葉演員」，許紹雄坦言自己無意擔任主角，反而樂於做配角，認為工作目標並非角逐獎項。相比起獲獎，他寧願多與愛女及老婆享受天倫之樂，因此近來開始減少工作量，爭取時間全家外遊，做「family man」。

許紹雄與妻子龍嬿而當年在朋友的聚會中認識，互相了解後慢慢產生情愫，並發展成為情侶。（IG @benz_hui）

許紹雄與妻子相愛逾30年

許紹雄與妻子龍嬿而當年在朋友的聚會中認識，互相了解後慢慢產生情愫，並發展成為情侶。1992年，當年經已44歲的許紹雄與妻子敵過7年之癢，正式結為夫妻，如今結婚已30載。結婚5年後﻿，兩人誕下女兒許惠菁，一家相處融洽。由於太太是新加坡人，許紹雄理所當然也成為新加坡永久居民。不過因工作關係，二人長期分隔兩地。

許紹雄表示自己拍劇工作繁忙，曾經忘記結婚週年，太太卻不介懷。（IG @benz_hui）

在電視面前，許紹雄總是一貫幽默惹人發笑的形象，但現實中的他卻是不折不扣的木訥男，絲毫不懂浪漫。許紹雄表示自己拍劇工作繁忙，曾經忘記結婚週年，太太卻不介懷，只是笑說：「下年不要不記得啦！」於是許紹雄也不斷叮囑自己一定要記得，結果慶祝當晚換來老婆的一句「你終於記得啦？」相當甜蜜。

浪漫這方面我做得好少，我不懂氹人，這方面我好失敗，我自認失敗。 許紹雄

許紹雄透露自己與妻子由相識到拍拖至結婚差不多有35年的時間：

工作又好，婚姻又好，我覺得好多東西都是上天安排好，娶到她其實是我夠運。 許紹雄

許紹雄相當開明，表示自己不會做呷醋岳父，阻止女兒追尋幸福。（IG @benz_hui）

其實許紹雄太太之前還有一段婚姻，並育有一名兒子，而許紹雄亦十分疼愛他，將他視如己出，女兒也和這名同母異父的哥哥感情十分要好，經常在IG上傳溫馨家庭照，每逢生日、父親節母親節，一家人必定一起慶祝：「生日快樂超人爸爸，愛你愛你愛你永遠愛妳！」女兒會這麼喜歡爸爸也不無原因，原來許紹雄相當開明，表示自己不會做呷醋岳父，阻止女兒追尋幸福，懂得易地而處，因為自己曾經也是別人家女兒的男朋友。