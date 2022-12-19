23歲女為愛遠嫁印度誕一子 難忍婚後AA制 因一事被關3天決定離婚

結婚要先想清楚，遠嫁尤其更需要三思！一名來自中國的媽媽於23歲時，為愛遠嫁至印度，與丈夫育有一名混血寶寶，但可惜因文化差異導致的問題終離婚收場！近日她在網上拍攝影片分享這段婚姻，她表示婚後在印度的日子可說是失去自由，家庭花費要與丈夫AA制，更曾因一事被禁足家裡3天，讓她下定決心要離婚。



23女生為愛遠嫁印度 惜失自由終離婚

一名媽媽於微博上傳一段分享她曾遠嫁印度的婚後生活，期間更直呼：「嫁到印度根本沒自由」（《今生是第一次》劇照）

近日，一名媽媽於微博分享她曾遠嫁印度的婚後生活，期間更直呼：「嫁到印度根本沒自由」。她提到自己原本是山區的留守兒童，父母長期不在身邊，自己一個人於農村生活，雖然從小沒甚麼機會與家人相處，反而讓她更嚮往婚姻和家庭生活。後來結識了一名印度男生，在愛情的力量下，讓她在23歲時決定遠嫁至印度，婚後更誕下一名混血兒子。

婚後開支需與丈夫平攤 晚上不能外出

婚後開支需與丈夫平攤，不僅晚上不能踏出家門，就連白天也要在丈夫或家人陪同下，才能外出。（《短暫的婚姻》劇照）

但婚後的生活，與她想像中大相逕庭，在影片中她反覆提到「嫁到印度是沒有自由的」。她提到需要與印度丈夫平攤日常生活開支，太太也沒有零用錢，而這位女生是遠嫁至當地，在沒有經濟基礎下會是一種負擔；另外她也提到在印度文化中，不僅晚上不能踏出家門，就連白天也要在丈夫或家人陪同下，才能外出。她分享到她曾嘗試獨自出門，但她沒想到回家後即被關在家3天，非常可怕！最後她也勸籲：「大家千萬不要遠嫁」。

遠嫁要先考慮1：當地文化和習俗

遠嫁要先考慮1：當地文化和習俗（《浪漫的體質》劇照）

每一個國家都有屬於它的文化和習俗，對於要遠嫁至他鄉的女生，最重要是先了解清楚以及確認自己是否真的可以接受。在婚前可以依靠感情去維持，但婚後如果是要跟隨丈夫至他的國家去生活，你就要去接受它，或是先與丈夫討論好是否一定要依循這些習俗。

遠嫁要先考慮2：了解對方的習慣

遠嫁要先考慮2：了解對方的習慣（《浪漫的體質》劇照）

婚後需要兩個來自不同家庭的人磨合，這時最容易出現家庭矛盾，在生活習慣上定會有爭執的地方。在婚前可以先試著同居生活一段時間，去了解對方生活習慣，知道他面對不同事情的底線，也讓對方知道你的習慣。這樣在婚前能先磨合，同時確認這個人能否一起走下去。