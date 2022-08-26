梅根個人Podcast節目談女性野心　爆兒子險死公開王室心寒安排

英國哈里王子 Prince Harry 的妻子梅根（Meghan Markle）早在2020年已傳出與串流音樂平台 Spotify 合作，錄製 Podcast 節目，當年更傳出簽約費高達1800萬英鎊，引起不少人關注。終於期待已久的個人Podcast 節目《Archetypes》在今個星期正式上線，節目第一集就找來世界球后細威（台譯 小威廉絲）（Serena Williams）做嘉賓，梅根更大爆當時只有4個月大的兒子阿奇（Archie）險死的過程，直斥王室的安排不近人情。



梅根個人Podcast 節目首集上線。(archewell官方網站)

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）不經不覺已經離開了王室兩年，至今仍然是眾人的焦點，雖然有人認為梅根仍然「消費」王室，不定期上節目大爆受到王室不公平的對待等等，但他們每次一舉一動都會引來不少討論。今個星期梅根的個人Podcast 節目《Archetypes》正式上線，探討世代以來令女性停滯不前的各種刻板印象，其中提及阿奇（Archie）險死的過程引起不少人討論，並指出大眾對於有「野心」的女性持非常負面的刻板印象。

嫁入王室前的梅根已經是「小威廉絲」是閨蜜好友

梅根個人Podcast 節目第一集找到重量級嘉賓、世界球后小威廉絲客席主持。(IG@serenawilliams)

第一集找到重量級嘉賓、世界球后小威廉絲（Serena Williams）客席主持，原來是有原因。在2010年，梅根認識哈里王子之前，就已經在NFL超級盃之後的一個聚會上認識小威廉絲，二人幾乎一拍即合，其後小威廉絲的重要比賽，由美國到澳洲，梅根都一一出席力撐。後來小威廉絲創立自家品牌，梅根直接做代言人支持。甚至在小威廉絲公布退役之前，特別前往找梅根和哈里王子商討，才令她下定決心退役。

梅根（Meghan Markle）自下嫁哈利王子（Prince Harry）後，屢打破英國王室禁忌。(GETTY)

梅根公開談「野心」

向來主張女性主義、關心女權問題的梅根，在節目開首時已提及自己早在11歲時，留意到大眾媒體，尤其是廣告對於女性所用的偏見字眼，她從小就勇敢站出來糾正這些錯誤，要求廣告商改變用詞。她也提及在與哈里王子拍拖之前，她的「野心」受到大眾批評，令她相當懼怕。

與現任丈夫約會之前，我並沒有察覺到『野心』（ambitious）一詞背後的負面意義，但對女性而言，野心是一件非常可怕的事情。自從我感受到它背後的消極情緒，說真的真是很難感受不到它，我也無法忽略數以百計的女孩與女性不斷地把自我縮得越來越小。 Meghan Markle

2020年初，哈里王子（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）以王室成員身分出席了兩人最後一場的王室公開活動便拿着Gabriela Hearst的手袋。（Getty Images）

大眾傳媒對於梅根定下「野心」的標籤，被視為自私、好鬥、不擇手段、精於算計的女人。除此之外，社會上還有「婊子」、「剩女」等等對於女性的既定印象存在已久，梅根在節目表示自己想了解這些標籤的起源、為何它們可以存在已久等等。

如果妳是一個有野心的女人，妳就會有所謂的人生時程表，你會是一個自私、好鬥、會計算的女人，但這是一種誤解。 Meghan Markle

公開與哈里王子交往前的梅根（GettyImages）

如果妳是兇猛勇敢的人，妳就會面對社會上許多的攻擊。這可能是不成比例或是不公平，甚至是許多人都無法忍受的。 Meghan Markle

兒子阿奇遇火劫 梅根被要求完成行程後才能探望

除了討論到女性野心、性別既定印象之外，梅根也在節目中大爆 2019 年 9 月與哈里王子出訪南非的不愉快經歷，更透露兒子阿奇（Archie）險死的過程。她指出當年她在王室的安排下，與哈里王子到南非舉辦一場演講，就在演講期間接獲兒子嬰兒房起火的消息，令她十分緊張，但當時王室的助理要求她完成演講，履行王室義務，並要完成所有行程後才能回去探望兒子，令她相當崩潰痛哭，直斥：「身為母親覺得這種做法不合理，但也沒辦法。」

梅根指出，當時她將4個月大的兒子阿奇交由津巴布韋保母照顧，當保母帶著阿奇到樓下取點心時，沒想到嬰兒房的加熱器突然起火，幸好當時有人在走廊聞到煙味，即時入去滅火，加上保母帶著他下樓，才能避過一劫，否則後果不堪切想。