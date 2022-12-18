用平價手袋錯了嗎？ 女生被男友斥不揹名牌 網民：你是他的配件

一對情侶能否走得更長遠，最重要是看他們的價值觀是否一致。日前一位女網民在Dcard上以「因為包包讓男友丟臉」為題發文，稱男朋友的生活圈都是充滿各種名牌，而她在一次聚會背了一個平價手袋參加男方朋友聚會，在結束後被他數落一番。讓她非常疑惑：「背平價包包錯了嗎？光看牌子就可以這樣決定一個人的價值？」



帖主因使用平價手袋出席聚會 竟被男友斥：「背這什麼東西」

女網友前幾天要參加男方朋友燒烤聚會時，因為太臨時了所以來不及換成名牌手袋，被男朋友數落（截自 Dcard）

這位女網友在帖文中分享，男朋友的生活中充滿著各種名牌，也曾為了讓帖主和他外出時比較像同一個圈子的人，他有買過名牌手袋送給帖主。但前幾天要參加男方朋友燒烤聚會時，因為太臨時了所以來不及換成名牌手袋，就用了平日常用的手袋出席。結果竟在聚會後，被男朋友數落，反覆問：「背這什麼東西」、「有名牌幹嘛不用」、「為什麼要背這種沒看過的什麼東西」

帖主擔心弄髒男友送的名牌手袋會被罵

男朋友為了讓帖主和他外出時比較像同一個圈子的人，他有買過名牌手袋給帖主（截自 Dcard）

而這位女網民表示這個手袋是她平日常用的，也是她很珍惜使用的，反而男朋友送的名牌手袋，平常她很少也不想揹出門，因為她很怕弄髒或弄壞，畢竟價格不便宜，而且她也萬一有甚麼會被男朋友罵。最後她無奈的問：「真的想知道背平價包包錯了嗎？光看牌子就可以這樣決定一個人的價值？」

在帖文一出引來大批網民留言，有人認為男朋友很要面子：「你是他的配件還是怎樣」、「覺得你背RM包讓他在朋友圈丟臉吧」，也有不少人認為是帖主揹的平價品牌是抄襲的：「RM品質差、抄大牌，所以才覺得不行」、「RM真的不行」，所以認為男朋友很在意這點。

無論是平價還是名牌手袋 最重要是自己舒適、自在

這位男朋友更像是被名牌綁架了！（《Start-Up：我的新創時代》劇照）

在兩極的留言中，筆者更認為這位男朋友不僅是女生當成「配件」，更像是以手袋品牌來定義一個人價值，被名牌綁架了！會認為使用名牌是一個圈子，當你沒有時就是異類重，是虛榮心作祟。但筆者更認為無論是平價還是名牌，最重要是看自己舒適，用平價手袋會自在，那就用吧別在意別人眼光！