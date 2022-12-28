職業是捉渣男？成功釣出1000偷食證據　靠1招揭穿聰明男真面目

【愛情｜渣男】臨近浪漫節日，不少單身人士都想找位伴侶，然而操之過急的話，或會掉進渣男陷阱，被越軌偷食也懵然不知。為此，有美國女生便以捉渣男為事業，為女生們測試男友是否專一，至今已成功捕獲逾1000位花心男士。



【愛情｜渣男】Madeline到真人實境節目《Cheaters》啟發，於2018年開展專捉渣男的工作。(Madeline Smith)

來自洛杉磯的Madeline Smith，現年30歲，受到真人實境節目《Cheaters》啟發，於2018年開展專捉渣男的工作。每次測試前，她都會收取30美元（約233港元）費用，而為釣出偷食男，她都以狡兔三窟的方式，開設多個電話號碼及社交媒體帳號，以減少被懷疑的機會，更會應對方大膽要求，發送裸體照片，務求成功讓對方露出真面目。

用5分鐘至2天釣出渣男

創業至今共4年，Madeline表示曾遇多種男生，包括聰明男、笨拙男及可疑男等，並會根據女友們提供的關係情報，以及男友過去的偷食歷史，來決定測試的方法和深度，如若發現男生危險行為，則會建議女友去尋求幫助。她亦稱，過程一切保密，並從男友檔案中，透過投其所好，測試男生們的專一度，「通常都會花約5分鐘至兩天的時間。」

現時Madeline已經成功捉逾1000位渣男，其中八成都有前科。她表示，特別是交往一、兩年的女生，聞結果後都會感到傷心欲絕，「大部分女生都會感傷心或瘋狂，這時我都會安慰她們認清事實。」

【愛情｜渣男】Madeline現時成功引出逾1000位渣男。(Madeline Smith)

遇聰明男、靠1招成功引出對方

她憶述一次捉渣男經歷，由於對方聰明，喜歡受注目，因此她用算術吸引他，引其發訊息給自己，「我會問他想不想要圓周或直徑，以師生模式誘惑他。」最終兩人互發性短訊及影片，該位渣男亦被揭穿。她亦稱有丈夫因花錢哄女生及訂酒店，而欠下信用卡債務，因此她決定助該丈夫的老婆找證據，讓她可以拿回部分錢財。此外，她表示背後有法律團隊支援，以確保自己不會觸法。

雖有渣男，但也有不少專情男士通過試驗。Madeline補充最愛被對象封鎖，「專一男都會向我表示有老婆或女友，而且她不會喜歡這樣。」

【愛情｜渣男】Madeline分享男友偷食的行為特徵。(《夫妻的世界》劇照)

男友偷食5大行為

除了分享自己的工作，Madeline提到自己可以一眼看穿男士們的個性，並列出5個男友偷食時常做的行為，包括常用社交媒體Snapchat、隱藏手機訊息通知（亦會將手機屏幕朝下擺放）、讓你產生偷食直覺，亦會反客為主，不時懷疑你、嫉妒你身邊的男生，並期待你與其他男生劃清界線（同時自己卻常接近女生）。若然中了上述的幾點，Madeline認為這些男友，都是非常可疑的。