51歲大媽成功脫單！日本推結婚對象自動販賣機 香港竟然都有！

有沒有想過你的結婚對象可能在自助販賣機呢？日本街頭竟出了一部「結婚對象自動販賣機」，有一位網民就把這個驚奇的發現拍下並分享在個人Twitter，讓不少網民大呼驚奇！在這部販賣機上擺放一個個罐頭，而它們都竟貼著單身男女的資料，只需1,000日幣（約港幣59元），就有機會尋到真愛！



日本街頭驚現「結婚對象自動販賣機」 51歲大媽、72歲伯伯都找到真愛！

在「結婚對象自動販賣機」中會羅列數十個單身男女資料，女生的年齡由16歲少女到51歲大媽都有，而男生則由27歲到72歲伯伯都有，年齡橫跨非常大！而現在目前自動販賣機是全售空，即代表51歲大媽、72歲伯伯都已經成功找到真愛，令不少單身網民都想前往一探究竟！

「結婚對象自動販賣機」只需1,000日幣 就有機會找到心儀對象

而這部「結婚對象自動販賣機」到底是怎樣出現的呢？它是位於日本東京蒲田區的一家婚姻介紹所附近，顧客在自動販賣機需投1,000日幣（約港幣59元），「選購」心儀的對象罐頭，然後再前往婚介所與仲介面談，他們會退還購買罐頭的錢。

若成功結婚 仲介公司更會全數退還費用

結婚對象自動販賣機｜成功安排相親就須付1萬5千日幣（約港幣887元）的費用（《愛的禮讚》劇照）

若面談合適後，仲介會與對方聯繫，成功安排相親就須付1萬5千日幣（約港幣887元）的費用，相親時間為3小時，若心儀對象拒絕見面，或雙方最終成功結婚，公司都會全數退還費用！

就連婚戒都可以在自動販賣機買到

日本東京還有「結婚戒指自動販賣機」，讓求婚不再受時間限制！（prtimes.jp）

其實日本還有很多神奇的販賣機，像是相親成功或是心血來潮想求婚，那就很需要一枚戒指，這部「結婚戒指自動販賣機」就幫到你！這是由日本飾品品牌JAM HOME MADE於東京分店外，設置了結婚戒指販賣機，擺放了他們最熱賣的「無名戒指」手作組，讓大家可以親手打造獨一無二的戒指。在販賣機外更設有小工作間，在選購後就能立刻動工，讓求婚不再受時間限制！

香港也有「緣份扭蛋機」 只需$30就有認識新朋友

香港也有「緣份扭蛋機」 只需$30就有認識新朋友（IG@kuria_studio_party）

而這種神奇的緣份販賣機，不僅是日本獨有，香港也有「緣份扭蛋機」！玩法更簡單，每個人都可以參與，大家只要填寫好表格，店主就會把資料放在扭蛋中。而想認識新朋友的話，只需$30就可以扭一次，不管是單身抱著多一個機會脫單，還是想認識新朋友都是很不錯！