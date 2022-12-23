YouTuber Emi Wong傳與混血丈夫離婚　「分居婚」反減少吵架次數

擁有578萬粉絲的香港知名健身YouTuber Emi Wong近日被傳出與混血丈夫Chad離婚，全因自5月起，Emi在Instagram及YouTube的新片都不見Chad的身影。其實二人在同居2個星期後曾經拍片分享過婚後同居生活的爭執變多，雖然以開玩笑的形式互數對方的惡習，但火藥味已微微滲透。事實上，二人在結婚首一年並沒有住在一起，以分居形式開展婚姻生活，俗稱「分居婚」。



擁有578萬粉絲的香港知名健身YouTuber Emi Wong近日被傳出與混血丈夫Chad離婚。（IG @chadcd_）

「分居婚」顧名思義就是指結婚後，兩夫妻不居住在同一屋簷下，反而是各自回家，各過各生活，只有空閒或約會時才見面，跟拍拖的時候無異。「分居婚」在日本已盛行數年，國民老婆新垣結衣與丈夫星野源婚後也是處於分居狀態，性感女星壇蜜，為了不讓因工作而晚回家的自己，干擾到漫畫家丈夫，同樣選擇「分居婚」。到底「分居婚」有何可取之處？

分居婚好處1. 給予對方私人空間

無論是生理，還是心理，每個人都需要足夠休息以恢復狀態的時間。（《逃避可耻但有用》劇照）

無論是生理，還是心理，每個人都需要足夠休息以恢復狀態的時間。就算是兩個相愛的人，也是獨立的個體，需要有安靜調整自己、不被打擾的時候。「分居婚」可以讓夫妻在不干涉對方的情況下，做自己喜歡的事情、過想要過的生活。

因為尊重對方，所以不想對方奪走自己的時間，同樣也不想奪去對方的。這看起來自私，但其實是温柔的表現。 日劇《逃避可耻但有用》

分居婚好處2. 保持新鮮感

二人交往久了，一定會經歷平淡期，也就是最考驗雙方感情的時候。（《失戀朱古力》劇照）

二人交往久了，一定會經歷平淡期，也就是最考驗雙方感情的時候。還沒住在一起的時候，一個星期可能只能見一至兩次面，所以會相當期待每次的見面，累積起來的思念也會更澎拜。可是住在一起久了，每天見到對方變得理所當然，見面的時光不僅沒那麼彌足珍貴，雙方生活習慣的不同更會導致矛盾加劇，爭吵次數也會隨之變多，對對方的耐性一點一點的磨滅，反之，「分居婚」能保持剛開始戀愛的熱度，保留一點神秘感。

許多人會覺得，分居不就變得冷漠、不關心了嗎？其實並不然，婚姻當然是基於愛情，只是大家並不需要刻意為對方改變自己原有的習慣或生活方式，可以輕鬆做自己，減少雙方碰撞的機會。不過，不管是不是「分居婚」，最重要是達成雙方對婚姻的期待與共識。