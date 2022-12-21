烏克蘭KOL：不能接受AA制！台明星男友這樣回應？惹無數網民羨慕

AA制｜情侶間的花費到底是一方全數負責，還是「AA制」一直爭議不斷，最近一位在台灣讀書的烏克蘭KOL佳娜，在Instagram上與網民互動時，發表了堅決不接受AA制言論，及後在網民追問下解釋是是文化差異，在他們國家並沒有「AA制」。而她的男朋友祖雄隨後也力撐女朋友的觀點，認為情侶間全數的花費都由他負責沒問題，原因與他的成長背景有關。



烏克蘭KOL佳娜日前提出不能接受「AA制」引熱議

烏克蘭KOL佳娜日前提出不能接受「AA制」引熱議（IG@_tatiana_lin）

現年24歲的佳娜來自烏克蘭，目前於台北讀書是一位小有名氣的KOL，經常出席不同綜藝節目。而她與36歲台灣藝人祖雄公開認愛，及大爆兩人是由性伴侶變成男女朋友的驚人言論後，這段戀情更是引來不少關注！而日前佳娜在Instagram上與粉絲進行問答互動時，被其中一位粉絲問及：「拍拖開銷點樣分配」，向來大膽直言的佳娜回覆「很簡單，全部的錢都是他付。」

AA制｜佳娜因文化差異原因 認為另一半需負責全部開支

AA制｜佳娜因文化差異原因 認為另一半需負責全部開支（IG@_tatiana_lin）

其後可能是因佳娜直率的回覆，令不少粉絲詫異，所以就有人再追問「為什麼沒辦法接受AA？」，佳娜則解釋是在烏克蘭沒有AA制，她從小到大都是看到爸爸照顧家庭，並由他負責所有支出。她認為與朋友出去吃飯AA制是正常的，但如果要跟另外一半AA制，她表示：「為什麼我需要有這種的另一半？」

男朋友祖雄力撐佳娜 由男生負責花費：是很值得驕傲

佳娜和男朋友祖雄後來都各自分享了一張是在付款方式加上了男朋友樣子，並鼠標選擇他付款的圖片。而祖雄亦發表了力撐女友的觀點，表示自己從小生活在馬來西亞，不論是情侶還是夫妻都很少有AA制。祖雄更認為如果AA制是由女生提議，會顯得女生很大方，但反之是由男生提出的，會顯得他很沒用，而且祖雄也提到他覺得男生可以養活自己的女人，是很值得驕傲。

在佳娜和祖雄分享了兩人來自不同國家對於情侶間開支的做法，不少網民都表示羨慕：「男友又帥又愛您，實在太令人妒忌啦」、「正解！」、「好棒喔」等等。來自烏克蘭的佳娜和來自馬來西亞的祖雄，都剛好是成長於由父親負責家庭開支的生活環境，在耳濡目染下，都認為由男方負責所有花費是沒問題，也是他們最舒適的方式！

情侶間最重要是尋找出兩人都舒服的處理花費方式

情侶間最重要是尋找出 兩人都舒服的處理花費方式（IG@_tatiana_lin）

佳娜和祖雄選擇由都男方負責，但他們也都認為AA制也沒問題，只是每對情侶相處都不同。記者也覺得不論是AA制還是由男方負責，都是沒有問題的，雖然現在依然會有人認為要求AA制，這個男朋友對女朋友很吝嗇；反之都由男方負責，又會有人認為女朋友愛佔便宜。其實不論是哪種方式，總會有好及不好的地方，但最重要是情侶間自己討論出一個兩人都舒服的方式，畢竟談戀愛是兩個人的事！