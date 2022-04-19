姜濤生日│3大應援活動攻略　期間限定店、免費電車、廣告板

【姜濤生日／姜濤應援】4月30日是MIRROR人氣成員姜濤的23歲生日，一眾「姜糖」就為偶像準備了一系列的生日應援活動，慶祝偶像生日。4月22日至5月22日期間，姜濤香港後援會將於尖沙咀及銅鑼灣設置姜濤慈善期間限定店，不但發售多款DIY精品，更有多個打卡位。另外，亦有姜濤免費電車乘車日及生日廣告板。姜糖們記得把握機會去打卡啦！



【姜濤生日／姜濤應援】姜濤慈善期間限定店

4月22日至5月22日期間，姜濤香港後援會於尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡開設兩間「22+1=Keung To慈善限定店」，發售DIY精品及設有打卡位，現場更會不斷放送姜濤9首個人單曲。

【姜濤生日／姜濤應援】姜濤香港後援會於尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡開設兩間「22+1=Keung To慈善限定店」（姜濤香港後援會）

尖沙咀The ONE的「22+1=Keung To慈善D.I.Y.限定店」以生日派對做主題，場內設有5大打卡場景包括：掛上不同姜濤造型的14米打卡牆、約2米高我最喜愛的男歌手造型小姜姜、約1.4米高充氣天使善心小濤濤、Keung To Yummy Burger及KT 22＋1 TV Show，以及姜濤生日慈善D.I.Y限定店。發售的DIY精品有：5款ONLLY CASE手機殼及慈善D.I.Y.限定店特別版，及於指定日子現場印製的限量版攬攬咕𠱸、手提電腦保護套及布袋。

【姜濤生日／姜濤應援】尖沙咀The ONE的「22+1=Keung To慈善D.I.Y.限定店」（姜濤香港後援會）

【姜濤生日／姜濤應援】尖沙咀22+1=Keung To慈善D.I.Y. 限定店精品售賣詳情

日期：4月22日至5月22日 (逢星期五至日及公眾假期)

時間：中午12時至晚上6時

每日派籌名額共135位，先到先得，派完即止

每件產品製作需時

每件產品每日派籌名額分別：攬攬咕𠱸52位、13’及15'手提電腦保護套各25位、布袋33位

每人每次只限購買及即場印製1款產品

限量產品，數量有限，售完即止



至於銅鑼灣皇室堡的「22+1=Keung To慈善限定店」就設有充滿普普藝術風的6大打卡位，更會發售5款ONLLY CASE手機殼及慈善限定店特別版，及於指定日子推出的精品如充電器、杯、眼罩等。

銅鑼灣皇室堡的「22+1=Keung To慈善限定店」（姜濤香港後援會）

【姜濤生日／姜濤應援】銅鑼灣22+1=Keung To慈善限定店精品售賣詳情

日期： 4月22日至5月22日(逢星期五至日及公眾假期)

時間： 中午12時至晚上6時

每日派籌名額有限，先到先得，派完即止，亦將因應當日現場情況作更改

每款產品每人每次只限購買1件

慈善精品於不同日子限量推出，詳情將於姜濤香港後援會及商場社交平台公佈

限量產品，數量有限，售完即止



【姜濤生日／姜濤應援】姜濤免費電車乘車日

除了慈善期間限定店外，姜濤香港後援會更於4月30日姜濤生日當天舉辦姜濤免費電車乘車日，全港市民可於當天免費乘搭電車，為偶像送上一份別出心裁的生日禮物，並為社會各界傳遞更多愛心及正能量。

【姜濤生日／姜濤應援】姜濤免費電車乘車日（姜濤香港後援會）

【姜濤生日／姜濤應援】姜濤生日廣告板

另外，姜濤香港後援會亦於銅鑼灣設置了3姜濤生日應援廣告板，姜糖們可以把握機會與廣告板合照打卡留念。

姜濤生日廣告板詳情

金百利

地點：銅鑼灣金百利- Island Beverley

日期：2022.04.22-2022.05.01

時間：1200-2400



VPOINT

地點：銅鑼灣登龍街18號-VPOINT

上架日期：2022.04.19-2022.05.02



Causeway Place

地點：銅鑼灣地帶 Causeway place

上架日期：2022.04.20-2022.05.22

