身高差56cm情侶被指不登對　二人懶理惡言愛得甜蜜

只要是真心喜歡對方，不論是距離還是身高都不是阻礙。英國一對情侶身高差56cm，卻愛得火熱。二人經常被問及要怎麼親吻，更有不少人嘲諷他們不相配，但他們一於懶理，繼續蜜運。



152cm的Brooke，一開始在交友軟體Bumble認識了現任男友Dylan Painter。（IG ＠brookedostillio）

152cm的Brooke，一開始在交友軟體Bumble認識了現任男友Dylan Painter。兩人一直都在交友軟件上聊天，卻沒有見過面。直至兩人約出來的時候，Brooke才發現Dylan 竟然身高208cm，兩人身高差距整整達到56cm！

直至兩人約出來的時候，Brooke 才發現Dylan 竟然身高208cm。（Tik Tok ＠brookedostillio）

我原先知道他是籃球隊的隊員，但不知道他實際看起來到底多高，他也不知道我實際看起來有多矮。 Brooke

即使兩人外出的時候還是會遭受到異樣的眼光，但是Brooke還是選擇同Dylan 在一起。（IG ＠brookedostillio）

即使兩人外出的時候還是會遭到異樣的眼光，但是Brooke還是選擇與Dylan在一起。她也非常喜歡這個「最萌身高差」，認為這是他們倆專屬的浪漫。不過這日常生活的確會面臨一些小困擾，例如：初吻發生時，男友需要先坐下才能吻到Brooke，之後的接吻都需要彎低腰，雖然很累，但Brooke卻很是喜歡。

其實這麼巨大的身高差或許還能帶來一些我們意想不到的好處。（IG ＠brookedostillio）

其實這麼巨大的身高差或許還能帶來一些我們意想不到的好處。當Brooke沒辦法拿到較高位置的東西時，男友便能幫忙；相反，如果東西掉在地下或床下，身形嬌小的Brooke就可以去拿，二人因著身高差的緣故能互補不足。

當Brooke沒辦法拿到較高位置的東西時，男友便能幫忙。（Tik Tok ＠brookedostillio）

雖然Brooke在IG或Tik Tok分享二人甜蜜合照時，會遭到別人的惡言相向，但是Dylan和Brooke 並沒有因此卻步，反而更愛惜對方。（IG ＠brookedostillio）

雖然Brooke在IG或Tik Tok分享二人甜蜜合照時，會遭到別人的惡言相向，但是Dylan和Brooke並沒有因此卻步，反而更愛惜對方。後來Brooke甚至跟隨男友一起搬到德國居住。