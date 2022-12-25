盤點10大年過花甲「寵情侶美魔男」！第1名意想不到竟是這男星？

美魔男｜誰說保養打扮是女士的專利？近年許多男士都愈來愈注重保養，他們保養得宜常常被稱為「美魔男」。近期，網上討論區有網民以「嚴選三十大超過50歲但keep得好嘅香港男星」為題發起帖文，選出30位保養極佳零走樣的香港男星作排名，以下會列出頭10名的「美魔男」，而他們的共通點除了維持凍齡狀態外，他們都是圈中數一數二的愛妻號，最已想不到第一名竟然是這位男星！



盤點十大超過50歲凍齡零走樣兼愛妻的「美魔男」代表

第10名：張學友

出生資訊： 1961年7月10日（61歲）



現年61歲的張學友貴為「四大天王」之一，是「四大天王」中最先公開戀情及成家立室的，是演藝圈有名的「愛妻號」。他本人曾多次公開表示自己是家中地位最低的人，事無大小全由他「一腳踢」。張學友跟入行時完全零分別，身材零走樣無大肚腩，毫無減弱他的獨特的台風。

美魔男｜張學友亦是「四大天王」中最先公開戀情及成家立室的，是演藝圈有名的「愛妻號」。（IG@jacky0cheung）

第9名：單立文

出生資訊： 1959年3月17日（63歲）



相信單立文（豹哥）外界對他都絕不陌生，基本上星期一至日都在電視看到豹哥的身影，儘管踏入63歲依舊保持愛玩個性。單立文跟太太胡蓓蔚相愛了25年都仍然仿如熱戀情侶，不時在社交平台上放閃，夫婦二人更擁有凍齡的外貌與體質，簡直是羡煞旁人啊！

美魔男｜胡蓓蔚與單立文由拍拖到結婚，相愛了25年，感情至今仍然相當恩愛。（paisleyhu＠IG）

第8名：呂良偉

出生資訊： 1956 年 12 月 22 日（65歲）



呂良偉不像年過花甲之人，早年久違在電影《無間行者之生死潛行》露面，其凍齡不變的外觀讓人驚訝，身材及外貌都依舊青春帥氣。呂良偉曾透露自己獨有的凍齡秘訣，他為了讓肌肉得到舒展，維持一天跑1萬步的習慣，他說：「有空也會再打打拳或是爬山，就是要動。」甚至一次出國因凍齡外貌而被海關扣下，直言他外貌跟年齡不符。

美魔男｜呂良偉40年前就在港劇《上海灘》演出「丁力」一角，他保養得宜，看起來一點都不像63歲。（華映）

第7名：任達華

出生資訊： 1955年3月19日（67歲）



現年67歲的任達華是眾所周知的愛妻，跟名模琦琦結婚25年依然恩愛，相愛多年幾乎沒怎樣吵過架，任達華更定下了「三從四德」寵妻規條，寵妻寵得令人羡慕！入行多年幾乎沒有變化，隨著年齡的增長更增添了幾份男人味。

美魔男｜任達華定下「三從四德」寵妻規條！（gettyimages）

第6名：苗僑偉

出生資訊：1958年6月18日（64歲）



苗僑偉（三哥）向來都是「美魔男」的佼佼者，無論在外表或體力都以最佳狀態示人。日前，三哥在社交平台分享健身操練時的片段，體能可謂是相當好，無論是泰拳、打沙包、甚至舉重都難不倒他，身形健壯，難以相信他今年已64歲！

美魔男｜日前，三哥私人教練在社交平台上載訓練短片，三哥身材超fit！（小紅書@許博焱拳擊泰拳RUFF爆發力）

美魔男｜苗僑偉（三哥）向來都是「美魔男」的佼佼者（微博@WeareMiu苗僑偉戚美珍）

▼▼▼【按圖看】美魔男｜第1名至第5名的「美魔男」 第1名竟然是他？！▼▼▼