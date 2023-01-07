交嘴友成普遍現象！年輕人害怕真正戀愛　寧靠雙唇滿足親密慾望

交嘴友｜「兼職男友」、「炮友」等已是時下年輕人的流行文化，而內地近年竟興起「交嘴友」，意思是不戀愛、不發生性關係，只透過接吻來滿足雙方的慾望？尤竟年輕人交嘴友是抱著怎樣的心態，又有甚麼原因寧願找一個只會用「雙唇」來滿足「親密」慾望的「嘴友」，也不選擇確切地戀愛呢？有專家就這現像作出了分析！



內地近年竟興起「交嘴友」，意思是不戀愛、不發生性關係，只透過接吻來滿足雙方的慾望？（《春嬌與志明》劇照）

「嘴友」又稱為「吻友」，意思是沒有正式的戀愛關係，雙方約定只會透過「接吻」來滿足大家的慾望，兩人除了接吻外，協定不能干涉及介入對方的生活，亦不能隨便由「嘴友」發展成戀人關係，如果任何一方「違規」，另一方都可以隨時終止「嘴友」關係。

「交嘴友」在內地頗為流行，根據內地媒體《澎湃新聞》報導，研究學者南京大學心理健康教育與研究中心原主任費俊峰指出，交嘴友的現象之所以出現，有機會是因為在疫情之下，年輕人缺乏與異性面對面接觸及交流的機會，對正常交友戀愛恐成障礙。

第二個原因，日常生活中已經令人忙得沒有喘息空間，喜歡一個人要去付出、花心力，實在沒有額外的精力去交往，另外就是在傳統觀念「求學時期不應談戀愛」，專家認為年輕人在該談戀愛的階段欠缺與異性交往的體驗，所以對「親密關係」感到好奇，既然「交嘴友」現象興起，就令年輕人跟著嘗試。

「嘴友」又稱為「吻友」，意思是沒有正式的戀愛關係，雙方約定只會透過「接吻」來滿足大家的慾望。（《金秘書為何那樣》劇照）

年輕人想滿足「親密」的慾望，但又害怕真正的戀愛，那就跟著熱潮去「交嘴友」，可能你會問，那麼與「交炮友」相同吧？不是！專家指出年輕人有一個心態，就是認為只要沒有發生關係，就代表還是「純潔」。

透過「雙唇」就可以滿足到雙方的親密慾望，「嘴友」又好像比「炮友」風險低，所以就吸引到不少年輕人開始「交嘴友」！但費俊峰就指出，隨意的口腔接觸也有感染上傳染疾病的風險，加上這種行為是對自己身體的不尊重，變相是一種自我傷害，「把自己的身體變成了工具，這種交友戀愛觀是有問題的」。

（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

在愛情三角理論之中，三角形分別由「親密」、「激情」及「承諾」所構成，3大元素密不可分，同時互相影響，單靠親吻來滿足「親密」慾望，過程不含情愫、愛意，到最後年輕人也是無法理解到底「戀愛」、「愛情」到底是怎樣的一回事，久而久之，只會一日比一日更害怕戀愛。記者也認同專家所指，不論男女都應該珍惜自己身體，親密關係也是留給你珍惜及珍惜你的人比較好。