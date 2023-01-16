姻緣｜哪些八字會嫁雞隨雞嫁狗隨狗？夫妻宮有此星註定為愛闖天涯

我們都聽過這些句子：「有你的地方就是家」、「此生有你足矣」、「愛在哪裡，家就在哪裡」、「我願陪你全世界流浪」……這就是愛的強大力量！



你也是願意為愛闖天涯的人嗎？科技紫微網從紫微命格的角度跟大家一起來探討一番。

注意：

一、請查看命盤的夫妻宮主星，不知夫妻宮主星者，可點擊>>【紫微排盤】查詢。

二、若夫妻宮無主星，請看對宮事業宮主星。

三、若夫妻宮雙主星，一顆上榜即可參考。

有你的地方就是家！哪些命格願為愛闖天涯？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

貪狼星：為愛出走，天涯海角

古稱貪狼命格者：「無媒自奔，招手成婚」。在愛情上你最是外向感性，不受禮教傳統束縛。只要你覺得遇到了對的人，就會愛得什麼都不管，為愛走天涯又有何不可？只要你願意，為了愛放棄一切都無所謂。只要有愛人在，你心中的愛情之火就會熊熊燃燒，你的能量就會無限大。哪怕是前往異國他鄉，一切重頭再來，你也毫無畏懼。

天府星：異國愛戀，別樣體驗

你對愛情的態度理性但不死板，頗能享受愛情的美好。為了有更豐富多彩的體驗，你可以一路為愛追尋，創造愛的奇蹟。為了愛而跨越千山萬水，走出國門，遠走他鄉，來一場異國愛戀，是生命中美好的事。你很有興趣在刺激與冒險中與愛人相擁，攜手看盡人間不同的風景。只要愛在，腳步走到哪裡都能生出花來，創造不一樣的生活。

同場加映：打破12星座刻板印象：金牛不小氣、雙子極專一？大S具俊曄超互補（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

天機星：千里追隨，方能心安

你在感情方面很缺乏安全感，只有時時刻刻都在愛人身邊，切身感受到愛的存在，才能讓你心安。在你看來，愛人在哪裡，家就在哪裡。所以，為了愛、為了安心、為了心中那個溫暖的家，你願意千里追隨愛人。就算前往完全陌生的城市或國度，你也願意嘗試去適應。

天梁星：為愛犧牲，你在我在

天梁星落入夫妻宮者，在感情方面有著與宗教相似的情懷，認為愛是一種犧牲。你對愛人頗為依賴，也十分願意付出。所以，對於你而言，只要愛在心就在，愛的人在哪裡，你就去哪裡。只要能與愛的人相親相愛在一起，一切都會慢慢變好，再苦再累、再遙遠的異國他鄉，你也心甘情願。

既然瞭解了為愛闖天涯的命格，你覺得自己會不會為愛情而放棄現有的一切，到異國他鄉生活呢？

內容純屬作者個人玄學意見，並非精密科學，所有資料僅供參考。

延伸閱讀：

【苦戀結果占】你該繼續愛，還是放手？

他曾後悔分手？翻牌直視你們的復合結局

【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】