減肥｜JW王灝兒不戒飯3個月減13磅　 營養師簡單3招飽肚不復胖

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-29 14:00

減肥｜JW王灝兒近日分享減肥方法，她自言減肥期間沒有戒白飯，且每日吃足3餐，成功3個月減13磅； 不少人減肥會完全戒掉碳水化合物及澱粉質，但戒不了也一樣可以減磅？營養師對此有什麼看法？

【JW王灝兒｜減肥】JW王灝兒近日分享在沒有戒掉白飯，每日吃足3餐的情況下，3個月內減走13磅。(jwchubz@Instagram)

30歲的JW王灝兒一直努力控制體重，早前因疫情減少工作關係，在家吃不停，自言體重是人生最重的時刻，但因為有機會拍劇，故下定決心減肥。

【JW王灝兒｜減肥】JW王灝兒一直努力控制體重，試過林林總總的極端減肥方法。（01娛樂；陳順禎攝）

疫情致體重上升 照食飯3個月減13磅

JW王灝兒在《東張西望》主持梁麗翹（Nicole）YouTube 頻道分享自己減肥經驗，試過林林總總極端減肥方法，例如只吃蘋果或只飲湯等，又曾完全戒吃碳水化合物，成功減磅但磅數很快便反彈。

她咨詢營養師朋友意見後，一改之前做法，不戒碳水化合物，照吃飯，並配合不同肉類、蔬菜，在飽肚情況下，3個月內成功減走13磅。

▼▼毋須戒口碳水化合物、澱粉質也可減肥？箇中秘訣是什麼？按圖看英國和澳洲註冊營養師楊蒨珩（Stephanie）的意見▼▼▼

英國和澳洲註冊營養師楊蒨珩（Stephanie）表示，減肥不能完全不攝取碳水化合物，即使不吃白飯，也需替代，否則磅數容易反彈，總括而言，重點在於食用份量，切記不要進食過量。

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