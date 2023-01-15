女友被父親摸屁股扮沒看到　事情鬧大求助網民：幫哪邊都不對

【愛情｜討論區】愛情維繫的重要點，除了互相尊重，還需給予對方滿滿的安全感。相信不少女生都認同，男友的貼心和保護行為，都是令人心動的加分點。但有台灣男網民卻不理解，日前於討論區發文，稱女友被自己父親偷摸屁股，由於不知幫哪邊，於是裝作沒看到，並向網民求助，嘆「幫哪邊都不對......」



【愛情｜討論區】有台灣男網民稱女友被自己父親偷摸屁股，但因不知幫誰，於是於討論區詢問意見。(《平安谷之詭谷傳說》劇照)

面對愛情和親情，有時候令人難以選擇。該網民日前於Zuvio論壇發文，以《我爸偷摸我女友的屁股》為題，並在內文詳述經過。他表示，之前家人已見過女友一、兩次，因此認為雙方都很熟悉，於是邀請到自己家中作客，一起吃頓晚餐。豈料在用膳期間，女友離開餐桌、經過其父附近時，對方「直接摸了女友的屁股」，令女友不禁驚呼，「甚至很害怕的看向爸爸。」

網民女友被父親非禮：幫哪邊不對

雖然事發突然，但網民爸爸卻裝一臉沒事，淡然解釋不小心撞倒了。而目撃整件事的網民則認為，「除了自己也沒有其他人看到」，但由於左右為難，於是撒謊裝作沒看到，「如果幫我爸，女友會生氣；但如果幫女友的話，我爸一定很反對我這個女友。」結果該位女友獨自承擔，並勇敢篤定遭網民爸爸摸屁股，決定鬧大事件。另一方面，網民卻為此煩惱，「我現在頭真的很痛，不知道怎麼辦，幫哪邊不對.....」

該網民的「煩惱」引來一片斥責聲，大部分人認為他沒好好保護女友，指爸爸的行為明顯不對，是「性騷擾」，「你居然還考慮要不要幫你女友？連這種事情都不知道的男人靠不住。」有人打趣指「那你就摸你媽的屁股，算扯平了。」更有部分網民反問，現時若不阻止，「難道要娶進門的時候，爸爸性侵自己的老婆嗎？」

此外，有網民亦分享經驗，表示遇過不少「老色鬼」，曾有人對她問道，自己女兒有時洗澡後不穿衣服，「是否給他性暗示？」於是她隨口說試試看，發現對方竟然當真，一副若有所思的模樣，令她感到費解，「遇到有敢對自己女兒動手的人，對自己兒子的女友動手的話，感覺不意外。」

【愛情｜討論區】該網民的「煩惱」引來一片斥責聲，大部分人認為他沒好好保護女友。(《愛在春天》劇照)

任何愛都不一定是甜蜜

有時候家人犯錯，或會令人不敢指責，甚至做出包庇。但這同時鼓勵和助長行為，使對方繼續犯錯下去，或致更嚴重問題發生。愛不一定是甜蜜，反而嘗到苦頭，才會讓人學會珍惜和尊重，因此與其縱容對方，不妨恨心一點，助對方重回正軌。至於網民女友的事件，要知道愛情需要互相扶持，若網民未能好好保護對方，或使女友失去信任，關係或會逐漸疏離，因此現時不妨亡羊補牢，當一個男子漢大丈夫，為對方分擔一下事件所造成壓力吧！

資料來源：Zuvio論壇