買蛋糕見女方家長後要回錢：「又不是結婚，幹嘛把錢花她身上」

現今談戀愛的情侶不少都奉行AA制，但是要計算至一分一毫的是在過於寒酸。近日Dcard一位網友投稿，指自己因為「AA制」與交往四年多的男友分手了，導火線更是因為一個蛋糕？



現今談戀愛的情侶不少都奉行AA制，但是要計算至一分一毫的是在過於寒酸。（《紀念日》劇照）

剛在一起的時候，兩人也都剛出社會而已，所以說好了吃飯AA制。但是之後他們吃飯，前男友連一塊錢都會計較，一開始樓主也接受了，因為男友收入比她低一些，所以還是會把錢整數給他。但交往久了，二人開始同居，收入也開始漸漸穩定，但買生活用品或煮飯錢，男友還是會和樓主AA。

但是讓樓主決定分手的原因並不是這個，她一直以為前男友認真存錢是為了兩人的未來規劃，但終發現並非如此。樓主家人知道其有男友，說希望可以帶回家看看。因此樓主就和前男友還有家人確認時間後準備一起吃飯，走到一半突然想到空手過去見家長不太好，所以樓主提議買點東西過去，前男友雖然感覺很不情願，也答應了。

他們就在一間有名的蛋糕店買兩個蛋糕給樓主爸媽。豈料之後前男友居然主動跟樓主要回買蛋糕的錢，不但一臉理所當然的說，「又不是我說要買」，還要求樓主馬上轉帳給自己，不要拖。

樓主非常無奈，當下卻默默轉帳過去。（Dcard）

樓主非常無奈，當下卻默默轉帳過去。直到某天，樓主聽到前男友和他朋友通話說：「當然要算細一點呀，以後又不是要和我結婚，幹嘛把錢花在她身上？」樓主這才知道只是自己一廂情願，所以拿起桌上的水直接潑到他身上和他說分手。樓主還叮囑廣大女性：「願意為你花錢的男人不一定愛你，但不願意為你花錢的一定不愛你。」