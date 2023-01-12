IG新功能「便利貼」揭發男友出軌！台女：有心搞曖昧任何形式都行

不少女生都有檢查男朋友手機的習慣，不過有心隱瞞出軌的男生通常不會將對話留底，慎防對方發現。不過台灣一名女生就在Dcard分享自己在IG最新推出的「便利貼」功能發現男友出軌，讓其看清男友真面目：「謝謝IG便利貼讓我恢復單身！」



不少女生都有檢查男朋友手機的習慣，不過有心隱瞞出軌的男生通常不會將對話留底，慎防對方發現。（《柔美的細胞小將2》劇照）

事主表示，自己和男友讀大學時認識了一名女生，而男友與對方一直都很要好，自己也曾懷疑他們不只是純友誼，但也沒特意查看男友的手機。直到最近IG推出「便利貼」功能後，便發現男友出軌的蛛絲馬跡！

事主表示自己和男友讀大學時認識了一名女生，而男友與對方一直都很要好，自己也曾懷疑他們不只是純友誼。（Dcard）

樓主發現男友常常寫下一些內容無聊的便利貼，像是「好冷，好想喝一杯」、「好餓，晚上吃甚麼？」，最初她也沒想太多，覺得男友只是想刷存在感，所以沒過多理會，偶爾也會回表情符號給他。但是，偶然卻發現那名女生也會定時更新便利貼。有一次男友寫上「晚上吃甚麼？」，那名女生就寫「想吃串燒火鍋牛排」；男友寫「晚上誰沒局？」，對方就寫「選我選我，晚上7.XXX集合」。最誇張的是，女生說：「今晚的星空真漂亮」，男友竟寫下：「再漂亮都差你一點」。

樓主把所有句子串連成對話後，才知道男友跟那個女生曖昧的這麼高調，覺得非常受傷。（《來自星星的你》劇照）

樓主把所有句子串連成對話後，才知道男友跟那個女生曖昧的這麼高調，覺得非常受傷。沒想到他們會那麼囂張之餘，還無奈說「真的是有心想搞曖昧，任何形式都可以」。希望樓主可以儘快走出陰霾，不再為不值得的人難過。