被丈夫當空氣3年生活AA制！日妻不離婚只因：他或許沒有那麼不滿

3個多月前，日本ABEM網路節目有段採訪影片，引起了無數網友的討論與不解：對方都把你當空氣無視了，這樣的婚姻還有什麼意義呢？！



究竟，是什麼事件引起了激烈的討論呢？

日本奇葩夫妻3年零互動卻不離婚，換作是妳，妳會怎處理呢？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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突然，丈夫把她當空氣

50世代的夏野aoi和丈夫結婚19年了，兩人共識沒有要孩子，一直生活得很愉快。但是，從2019年4月開始，丈夫突然毫無理由的開始無視她，即便aoi主動去話聊天，也得不到任何回應。aoi透露早在結婚之前，丈夫只要遇到不滿意的事情，就會沉默冷戰。不過，這次突然被無視，aoi無論是哭鬧、質問、發脾氣，丈夫始終一言不發…。隨著時間長了，aoi也放棄了，不再去想去討好丈夫了。就這樣，aoi和丈夫的沉默關係，持續了三年多。

夫妻溝通，用紙條傳遞

最令人訝異的是，工作性質與疫情影響，兩人大部分都待在家工作。不過，就算在同一屋簷下，兩人也沒有任何交流，都是各自待在自己的房間裡，一星期都見不到幾面，甚至做飯也是各煮各的、各吃各的。看到這，忍不住想，這婚姻究竟還有什麼存在意義啊!但，這還不是最誇張的！完全零互動的兩人，遇到需要對方幫忙的事情，就靠寫小紙條的方式通知對方。但，就算留言，丈夫也不一定會處理。

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生活開銷，完全AA制

那麼，家裡生活開銷呢？都是先從aoi的信用卡支付，然後等月底列出支付明細後，再把帳單給丈夫，丈夫就會把自己需支付的錢轉到aoi的戶頭。也就是說，生活花銷全部AA制。之前，aoi把自己的狀況發到了網上。最初單純是為了抱怨，慢慢也認識了有著相同狀況的人。aoi才意識到：被冷暴力對待，並不是自己的問題，終於才停止了自責、否定的低落感......

3年多零互動，從沒考慮離婚

直到去年12月為止，aoi和丈夫長達3年8個月完全零互動了。為了記錄，她在自己的twitter裡寫下了狀態，像是12/2：我在客廳完成工作，走時說了句結束了，結果依舊被無視。丈夫沒有回應，就跟屍體一樣。12/6完全見不到人影，丈夫還活著吧？不過，就算兩人關係冷到了極點，aoi也沒考慮過離婚。因為，她覺得兩人之間，還殘留著愛情的碎片。（欸，這是什麼神邏輯）

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因為，在最初被無視時，aoi也做好了會被離婚的準備。但是3年多過去了，丈夫也沒有提出離婚，讓aoi不禁想，丈夫跟我在一起，或沒有那麼不滿。所以，在採訪中aoi表明了自己的想法：或許，無法再全心全意去愛他，但，喜歡的心情還是有的。若丈夫願意接近自己，也達應不再無視自己，她還是願意修復這段關係。

只能說，婚姻狀態冷暖自知，何必死守完全得不到回饋，不斷消耗感情的關係呢？何不把愛自己放在第一位，好好享受生活。大家覺得呢？

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】